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夏日易攰無胃口，或已患上「夏季病」。有註冊中醫師指出，夏季「暑邪」既熱又濕，易致中暑腹瀉；因常吹冷氣造成的「人為寒邪」，亦會增加鼻敏感及過敏性哮喘發作風險。她又提醒，夏日解暑宜清涼不宜寒冷，可吃西瓜等涼性蔬果，但忌飲加冰飲料，否則易損脾胃令人肥腫難分。

董爽博士

港大專業進修學院高級課程統籌主任董爽博士指，嶺南夏季氣溫及濕度高，而「暑、熱、濕」邪氣均會致病，尤其暑邪具「熱與濕」特性，易影響神志，如高溫下行山或致「暑熱」，會引起發熱、疲倦、口乾、頭痛或休克。另氣候濕熱會增加食物變質及滋生細菌風險，進食後易併發腸胃炎。

「人為寒邪」 增致病風險

董爽博士指，如夏天飲食不當，會令體內寒邪積聚，長遠恐腎陽受損，女性易有痛經、月經有血塊或閉經影響受孕。

「暑濕」困脾則使人沒胃口，若再吃生冷或難消化食物，則會加重濕邪。董說：「炎熱下出汗過多，若吹冷氣等突然受涼，或致發熱惡寒、頭痛乏力及噁心腹瀉，即中『陰暑』。」

她續說，常開冷氣亦會造成「人為寒邪」，因人體在高溫下出汗多，毛孔較鬆弛，再遇涼風會使風寒從皮毛而入，使人頭痛或身痛；且有機會令邪氣乘虛而入，併發「熱傷風」。如鼻敏感或過敏性哮喘患者遇上冷熱交替，亦會因冷敏感發作。加上冷氣機若無適時清潔，可能變成黴菌及蟎蟲溫床，增加致病風險。

四大體質人士尤其要留意「夏季病」，董指脾虛者易濕重，在陰雨連綿或飲食生冷下，會加重腹瀉。痰濕重者同樣因雨水增加，受外濕干擾加重脾虛濕重，而有水腫或大便溏洩；若有濕疹者，則易因濕邪加重皮膚發炎、出水瘙癢。

宜吃涼性蔬果解暑 忌喝加冰飲品

氣虛者因出汗多，亦會加重氣虛，更易攰及胃口差，兒童有機會午後發熱。內熱重或濕熱人士則因高溫加重體內熱盛，易有口乾及大便粘膩，皮膚生瘡或發噩夢。

夏季想調理身體，董指首要增戶外活動，多接觸陽光，其次是「夜臥早起」，即因應天黑時間延遲入睡，按日出時間提早起床。飲食宜清涼不宜寒冷，可多吃西瓜、雪梨、番茄、青瓜、芹菜等涼性蔬果解暑，不論涼拌生吃或打汁均能清熱生津，但脾虛濕重者要避免生吃蔬果，「亦要避免飲品加冰，或吃剛從雪櫃取出的食物，因它們均性寒，多吃會損脾胃，令人胃脹無胃口，甚至肥腫難分。」







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