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兒童瞓得差，或影響成長。中大醫學院兒科學系系主任李民瞻表示，兒童睡眠不足，患肥胖及慢性病風險更高，日間更可能「坐唔定、脾氣差」，而被誤判為過度活躍症（ADHD）。另外，小孩若睡覺時會打鼻鼾、習慣趴睡及張嘴睡覺，以及全身大汗，要留神或是睡眠窒息症先兆，宜及早求醫接受治療。

李民瞻教授

李民瞻表示，睡眠對人體有重要作用，如增強免疫力、記憶力及專注力，亦可促進兒童生長激素分泌，更能讓大腦去除代謝廢物。中大過去有針對小學生的研究發現，睡眠不足的兒童會更易肥胖，體重為睡眠充足者的2至3倍，且會增加患慢性病機會，亦會出現行為問題，「例如經常坐唔定、脾氣很差，搞同學仔等，容易被師長誤判為ADHD。」

唔夠瞓脾氣差 易被誤當ADHD

李民瞻指，改善兒童不良睡眠習慣忌一刀切，例如若慣由父母陪睡，先改為同床不攬着睡，讓他們逐步學會獨立。

最常見影響兒童睡眠的病理原因，是鼻敏感和睡眠窒息症。李指，鼻敏感的兒童常鼻塞、打乞嚏等，因而影響睡眠質素，亦會增加患睡眠窒息症機會。而兒童睡眠窒息症是近30年才發現的「新疾病」，病童常見表徵是發育不良、身高較矮、長不胖，睡覺時常打鼻鼾，亦愛趴着張嘴睡，睡醒時易滿身大汗。「兒童患者普遍因扁桃腺和腺樣體脹大，導致呼吸道受阻，除了易間歇性缺氧，影響睡眠質素，亦會出現過動等行為問題。若發現孩子每周有3晚打鼻鼾，睡醒後精神、脾氣差，可先看家庭醫生作初步評估，若有需要再跟進轉介，現時大部分公院已能為孩子做睡眠檢查。」

李指，按早上7時起床上學計算，兒童最遲應晚上9時入睡，晚上8時後便應禁用電子產品︰「藍光會影響褪黑素分泌，令孩子更難入睡；世衞建議每日不應用電子產品超過1小時。而激烈運動易使人過於興奮，下午5時半後應減少。」他說，上網課難免令兒童常用電腦，家長在課餘更應「熄機」，以其他娛樂方式如玩具替代。

晚上用電子產品 孩子更難入睡

李續說，如父母習慣晚睡，子女自然會跟隨，「睡前應避免讓兒童吃高糖食物，如餅乾、蛋糕作宵夜等。」他又提醒，幼童在咬東西時特別放鬆，但應避免養成咬奶嘴入睡習慣，「幼童很常半夜醒一醒，若依賴咬奶嘴或飲奶入睡，很難自己瞓番，而需父母再哄睡。」另外，若兒童習慣由父母陪睡，亦難學會獨自睡覺。







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