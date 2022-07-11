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11/07/2022作者:健康大晒

即check雪櫃！7款進口雪糕甜品驗出除害劑成分！邊4款Häagen-Dazs中招？長期攝取或影響甲狀腺、致癌（附產品資料）

#歐盟 #食安中心 #甲狀腺 #夏天 #健康 #Plant'd Greek Pot #Häagen-Dazs #食物安全 #氯酸鹽 #雪糕 #雲呢拿雪糕 #環氧乙烷 #乳酪 #致癌物

　　炎炎夏日，放工回到家中，來一口冰甜點簡直是人間天堂！不過近日有數款進口乳酪和雪糕被驗出有除害劑成分，當中更有大家最愛吃的Häagen-Dazs雪糕！即睇以下產品資料，check下家中雪櫃啦！

 

　　食安中心分別於上周五（8日）和昨日（10日）發出食物安全警報，指一共3款希臘進口「Plant'd Greek Pot」乳製甜品被驗出含有除害劑「氯酸鹽」；另外4款「Häagen-Dazs」雪糕則被驗出含有歐洲聯盟（歐盟）禁用的除害劑環氧乙烷！

 

詳細產品資料：

 

1. Plant'd Greek Pot Oat – Plain

 


（網上圖片）

 

品牌：Dodoni S.A.

來源地：希臘

淨重：350克

總經銷商：JJ Global Sourcing Limited

此日期或之前食用：2022年7月19日

 

2.    Plant'd Greek Pot Oat - Apple & Cinnamon

 

（網上圖片）

 

品牌：Dodoni S.A.

來源地：希臘

淨重：350克

總經銷商：JJ Global Sourcing Limited

此日期或之前食用：2022年7月19日

 

3.    Plant'd Greek Pot Oat – Vanilla

 

（網上圖片）

 

品牌：Dodoni S.A.

來源地：希臘

淨重：350克

總經銷商：JJ Global Sourcing Limited

此日期或之前食用：2022年7月19日

 

4.    Häagen-Dazs雲呢拿雪糕家庭裝

 

（網上圖片）

 

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：473毫升

此日期前最佳：由2022年7月3日至2022年7月17日

進口商：General Mills Hong Kong Limited

 

5.    Häagen-Dazs雲呢拿雪糕迷你杯

 

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：100毫升

此日期前最佳：由2022年7月3日至2022年7月17日

進口商：General Mills Hong Kong Limited

 

6.    Häagen-Dazs雲呢拿雪糕迷你杯

 

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：75毫升

此日期前最佳：由2022年7月3日至2022年7月17日

進口商：General Mills Hong Kong Limited

 

7.    Häagen-Dazs雲呢拿雪糕桶裝

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：9.46公升

此日期前最佳：由2022年7月3日至2022年7月17日

進口商：General Mills Hong Kong Limited

 

氯酸鹽可影響甲狀腺功能！環氧乙烷被歐盟評為致癌物！

 

　　食安中心指，長期攝入過量的氯酸鹽可能會影響甲狀腺功能；而環氧乙烷則被歐盟評為人類致癌物質，所以如果大家購入以上產品，可以致電進口商熱線（Plant'd Greek Pot：2190 2137 / Häagen-Dazs：2280 4996），查詢有關產品的回收事宜。

 

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