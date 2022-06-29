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到了炎夏，胃口通常大減。大家都食得清清地，低卡之餘又要飽肚，餐餐都是沙律生菜也不是辦法。今天就讓我分享五款低卡飽肚適合夏日進食的食物。

1／茅屋芝士

適合：早餐、小食

每次我提及茅屋芝士，都會有同學（通常都是男同學）說：我不喜歡吃芝士。如果你印象中的芝士味道是片裝芝士或Pizza上的芝士，那我可以跟你說，茅屋芝士完全不同味道的。我唯有鼓勵你去超市買一盒最細盒的，試試然後才再定斷。我放茅屋芝士為第一個選擇，是因為以芝士來算，茅屋芝士是最低卡，可不用擔心進食份量，當然以EatClean增肌減脂來說，它的蛋白質含量是最吸引的。

營養資料：半杯茅屋芝士

熱量： 90卡

蛋白質： 14克

碳水化合物：4克

脂肪： 2.5克

2／爆谷

適合：小食

屬全穀物食物來自粟米，超低卡之餘又能提供膳食纖維，可減慢消化從而穩定血糖，減少之後的飢餓感。以小食來說應該有營過其他包裝零食；當然，亦有有趣研究指100卡爆谷飽肚過150卡薯片。最健康的爆谷，並不是在零食店或戲院已放了焦糖膠或其他味道的爆谷，而是你自己在超市買爆谷豆，在家自己在鍋子或微波爐爆，喜歡有味道的可自行添加牛油或其他味道。

營養資料：一杯已爆的爆谷

熱量： 31克

蛋白質：1克

碳水化合物： 6.2克

膳食纖維： 1.2克

欣欣2分鐘自家製牛油爆谷食譜：

材料：

爆谷豆 ¼杯

橄欖油或牛油果油 半茶匙

牛油 少量

做法：

1. 首先把預備的牛油溶化，待用。

2. 把爆谷豆及植物油攪勻，放進一個紙袋中。然後把紙袋口摺好用膠紙封上。

3. 把紙袋放進微波爐，以大火加熱1分45秒。

4. 將已爆的爆谷倒入一個大碗中，然後將牛油倒攪勻即可食用。可另加其他調味料如辣粉。

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