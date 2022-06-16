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近年全世界的糧食供應受到各種客觀因素衝擊，令到供應短缺、價格暴漲、素質下降、化學物質污染等等。以香港為例，因疫情拖拉封關，因天氣影響等因素導致供應不足，捱貴菜甚至無菜的日子至今難忘。

芽苗菜是國内統稱的其中一種蔬菜種類，香港一般叫作芽菜，供應品種普遍只買到大豆芽和綠豆芽，其他品種也只在部分超市不定期找到。

何謂芽苗菜

凡利用植物種子或其他營養貯存器官，直接培養出可供食用的嫩芽、芽苗、芽球、幼莖或幼梢，統稱為「芽苗類蔬菜」，簡稱芽苗菜或芽菜。國内市場上售賣的芽菜，很多時冠以芽、苗、腦、頭、尖、梢、筍、冠、夾等美名來形容幼芽誘人品質。最典型的有香樁梢、枸杞頭、苜蓿頭、菊花腦、野菜冠、豌豆夾、竹筍和瓜尖等。

擴闊菜蔬生產和食用選擇

一般用水發種的芽菜近代歸納為無土栽培的重要種植發展，利用種子自身貯藏的營養物質，不添加任何無機鹽養分（俗稱化肥或複合肥）而生產出新鮮脆嫩的蔬菜，稱為「種芽菜」；而另外還有利用其他培植方式生產的類別叫「體芽菜」，但市面就比較少體芽菜的供應。「種芽菜」按照作物屬性分為5類：

1. 蔬菜作物：豌豆苗、蠶豆苗、蘿蔔苗、蕹菜苗、苜蓿芽、白菜苗、甘藍苗、芥藍苗、蕪菁苗、木耳菜芽、萵苣苗、落葵芽、油菜苗、香樁苗、鷹嘴豆苗等。

2. 糧食、經濟作物：小麥芽、蕎麥苗、綠豆芽、黃豆芽、黑豆芽、紅豆苗、飯豆芽苗、小扁豆芽、松柳苗、花生芽、芝麻芽、向日葵芽、三葉草芽、胡椒苗、水蓼芽苗、胡麻芽等。

3. 調味（香料）作物：黑芥苗、黃芥苗、荊芥苗、茴香苗、紫蘇苗等。

4. 藥用植物：草决明芽、枸杞芽、車前草、紫蘇芽、益母草芽等。

5. 野生植物：蒲公英苗、薺菜苗、酸模苗、水焊菜苗等。

目前，農科技術已能穩定培育出的芽苗菜品種有50多種，其中部分包括：豌豆芽、香樁苗、綠豆芽、黑豆苗、紅豆芽、扁豆芽苗、小麥草苗、蕹菜苗、花生芽、芥菜苗、黑／白芝麻苗、白菜苗、油菜苗、花椒苗、胡椒苗、胡麻芽等。另外還有無土栽培的蒜苗、各類薑芽、枸杞芽等。

（圖源：pixabay）

生產方式

芽苗菜生產週期短，栽培多在室內進行，全年都可栽種，不受季令限制和天氣的影響。芽苗菜的生長環境控制在適宜的溫度、水分和管理條件下，一般由5天到22天不等，便有可觀的收成，一年可達30多茬的耕次。

生產芽苗菜的工廠，多採用密集生長軟化種植方式栽培，對室内環境產生正面的影響甚大。有研究指出，叢生的植物釋放積纍高濃度的氧負離子，而芽苗菜栽種區，在合適的濕度和溫度條件下，塑造成一個可人低污染的環境，加上生產出來高濃度的氧負離子，間接把生產區變成為宜人養生的氧吧。

一般培育法

家庭式栽培也不困難，一般利用塑膠籃培育，注意用水需要清潔無氯活水較佳。以培育綠豆芽為例，用中型塑膠籃（25×20×6公分）培育，取80 克種子，清洗後，浸10-12小時，不須催芽，置於暗室每天澆水1-2次左右，以磚塊或重疊方式加壓，待數天，芽菜長到合適長度便可收成。

自家發豆芽可利用簡便容器如甕、水壺等，所需種子量約為容器體積的1/16-1/18，每天過水1-2次，培育六天即可採收，室溫高時，培育時間較短，一般的食用芽菜，苗芽綠化前便須採收。

如不習慣配置器皿發芽菜，可利用現成的芽菜機，依步驟指引便可。當掌握了基本技術後，便可以試發其芽菜嘗試。

食用效益

芽苗菜的藥用價值有謂「滌清腸，漱清臆，助清吟，益清職」，從中醫角度講，大多數的芽苗菜都具有健脾和胃甚至美肌的作用，其中富含的纖維素能刺激胃腸蠕動，幫助消化，能抑制或消除消化系統的潰瘍和病變。幾乎每種疾病，都有合適的芽苗菜作為膳食，來輔助治療。故有「常食椿芽不染雜病」之説。從中醫學食療角度，芽苗菜是「物美而價輕，眾知而易識」，美味又能治病的食療恩物。

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