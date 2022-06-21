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A for apple，B for ball…… 在一切還是混沌不明的時候，這一句ABC字母歌已經朗朗上口。長大一點才知道，「A」不只是屬於蘋果的，也屬於awesome（棒極了）的。老師點名的時候，叫Abby的同學總是第一個被點到的；成績單上出現的A愈多，媽媽愈是高興；就連明星，亦爭相成為A咖（一哥一姐）……作為26個英文字母之首的「A」，跟數字「1」一樣，是一切榮耀之焦點，永遠的第一名。

不要以為只有人類世界才有「A」，動植物界中的「A」也是很重要的。在營養學之中，乳製品、魚類和肉類，綠葉、橘色蔬菜，番茄和植物油中，都有「A」，維生素A。吃進去富含β-胡蘿蔔（Beta Carotene）的紅蘿蔔，轉換成維生素A，有助夜間視力及淚液分泌，避免夜盲症。「多吃點紅蘿蔔啦～」難怪媽媽總是一邊碎碎念，一邊把紅蘿蔔塊夾到我的碗裏去。

即便在疫情大爆發的日子，「A」依然從不缺席，必不可少。人家常常說，要多吃維生素C，才能有效保護身體來對抗新冠病毒，其實，對於這種透過飛沫、氣溶膠傳播，攻擊黏膜的病毒，適量吸收維生素A，是有助修復呼吸系統黏膜，減少病毒入侵體內的機會的。

誰不想走在人前？成為前端人物的？誰不想身體健康？營養均衡的？只是，如果為了爭取「A」，而令身體過度「開夜車」（熬夜）而生病；如果因為瘋狂吃「A」，而令身體出一連串頭暈、噁心、頭痛、骨骼與關節疼痛等毛病，就得不償失了。凡事要有度，過猶而不及，拼博時如此，吃飯時亦應如此。

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