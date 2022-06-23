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平日喜歡吃重口味食物？經常覺得口乾？這次我推介大家「老黃瓜蘋果鴨腎湯」，有去濕功效一流的老黃瓜，又有開胃下火的鴨腎，湯水清熱去濕之餘更可以潤肺，適合大熱天時飲！

料理、湯水達人Natalie

去暑濕必備！南豆和白扁豆有甚麼分別？

說到要煲素湯，通常大家都會以腰果代肉，不過我今次就會用南豆！南豆去暑濕功效十分之好，加入湯水更可增加甜味，用來煲魚湯或是代肉就最適合。不少朋友都經常分不清南豆和白扁豆，雖然兩者也是去濕，不過南豆的功效更勝一籌；至於外型方面，南豆較白扁豆圓和脹身，大家記得不要買錯啦！

想增強去水功效，不少人也會再加入赤小豆，不過我這次的食譜已有牛蒡、老黃瓜、南豆，如果去水功效太強的話，有機會令本身身體虛熱的人愈燥和愈上火，所以切記去濕也要適可而止！

下頁睇詳細食譜，更多材料小貼士！







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