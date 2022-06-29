收藏文章

「蕊蕊吃了中藥後，流鼻水的情況已經大大減少了。」蕊蕊媽媽說。

「又到考試季節了。莘莘學子又要好好溫習了。」我說。

「每到這個季節，真的心力交瘁，每天督促小孩子溫習，神心俱疲。」蕊蕊媽媽說。

「小孩子溫習和思考要用氣。在這裏可簡單理解為能量。儲能量的臟為腎，腎藏精。若腎氣足，人就如不倒翁般穩重不倒。肝主疏泄，負責從腎抽取能量，然後通過心加熱，把氣釋放，驅動身體進行日常的活動。腎氣足，肝氣夠，心又好，能量源源不絕，就會精力充沛，學習能力高。」我說。

「蕊蕊精力過盛呢！常常不專心，溫一會又在家走來走去。」蕊蕊媽媽說。

「小孩子本來肝氣偏旺，幼稚園寶寶才可集中十五分鐘，高小學生才半小時，我們成人也不能太久。

如果小孩子真的連五至十分鐘也集中不了，有兩個可能，一是小孩子能量過多，還未用完。小孩子應多在戶外玩，因為疫情，很多家長不讓小孩外出，困在家中，很多父母也告訴我小孩子有情緒問題。現在陽光普照，飲足夠水份，讓小孩到公園玩玩，出出汗，把寒氣散掉，才能提升免疫力。

第二則和肺脾有關。肺主肅降，把能量冷卻下來，好像把前進中的車輛減速。本來肺氣足，和肝做拍擋，一升一降就沒事。現在的小孩子多在冷氣房上課，到處也有冷氣，鼻敏感和哮喘也多，所以肺氣虛是常見。肺虛使肝相對更旺了，能量不停釋放，不能冷卻下來，所以影響專注力。」我解釋。

「有時也會聽到蕊蕊說夢話。」蕊蕊媽媽說。

「就是了。脾負責協調各方勢力。我會處方健脾益腎的中藥，鞏固療效。你也可煲淮山栗子湯。淮山，即山藥，性平，味甘，入脾、肺、腎經，有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效。栗子性溫，味甘、平，入脾、胃、腎經，功效包括養胃健脾、補腎強筋、活血止血。番薯和蓮藕可健脾。番薯性味甘平、無毒，入脾、腎經，能補中和血、益氣生津、寬腸胃、通便祕。煮熟了的蓮藕性微溫，味甘，有補益脾胃、止瀉、益血的作用。這款湯水可補肺脾腎。」我說。

「謝謝你，希望我不用太勞氣。」蕊蕊媽媽說。







【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動