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到了夏天，大家都很期待芬香撲鼻的桃李水果。桃李等水果家族名叫核果，英文名為Stone Fruit；有這樣的名字，顧名思義就是全家族都有一粒核於中心，皮薄而肉質肥厚多汁。

常吃核果家族成員包括：

● 桃、桃駁李、杏果

● 布冧（西梅／李）、蜜李等

● 芒果

● 車厘子

● 荔枝、紅毛丹等

● 棗

另外黑莓、橄欖、椰子，及桑果都是屬於核果家族。

現在當造就盡量當吃，今天就讓我做一個比拼，選出核果家族當中的營養Superstars！

（圖片由作者提供）

最高抗炎抗氧化：車厘子

味道甜美獨特車厘子，營養價值亦是當中最豐盛及最特別的。除了含一系列維他命及礦物質外，其獨特的深紅色色素亦提供多酚及抗氧化物質，包括花青素、原花青素、黃酮，及羥基肉桂酸。這些全都是強力抗氧化物質，有效抗炎之餘亦有助降低患上慢性疾病的風險。2018年就有研究人員審視之前刊登的29項關於車厘子的研究，當中就發現車厘子除了有效抗炎之外，亦能減低運動引致的肌肉痠痛、降低血壓、減少關節炎症狀，及甚至改善睡眠質素。

（圖片由作者提供）

最佳維持骨骼及腸道健康：布冧（西梅）

通便能手，布冧及西梅乾都算是數一數二了，所以我也不用再多解釋。

至於維持骨骼健康，你可能會覺得，水果都不是傳統高鈣食物，如何能護骨？布冧／西梅之所以有此能力，在於其豐富維他命K含量。對於控制骨質代謝，維他命K擔當重要位置，是負責製造骨鈣素的主要元素。骨鈣素，是骨骼中的一款蛋白質，主要功能是負責將鈣質鎖於骨骼細胞中，增強骨密度及修補骨細胞損壞。

最適合胃酸倒流患者：杏果

杏果及桃兩者的營養成分差不多，尤其是橙肉色的品種。很多人都被兩者混淆，之前在本專欄也分享過（http://bit.ly/2xWgZuq ），其實靠外觀已能分辨到；杏果通常體積細小，且皮光肉滑並沒有毛絨的。杏果能改善上消化系統健康，特別是胃部。2015年就有一個日本研究指出，每天進食杏果有助改善上消化系統問題，尤其是紓緩胃酸倒流問題。

護眼最佳能手：桃

（圖片由作者提供）

多汁清甜的桃含豐富胡蘿蔔素、茄紅素、葉黃素，及玉米黃素。見到這一名單的抗氧化物質，大家都應該即時聯想到對眼睛健康的益處。研究顯示，多進食含此類胡蘿蔔素者，患黃斑病變的風險一般都較低。

罐頭桃是常吃的罐頭水果之一，果肉中所含的維他命及礦物質含量與新鮮的相若。 不過，罐頭通常已除去外皮；這層外皮其實比果肉之抗氧化含量高出多倍的。所以，如果進食新鮮桃，就盡量不要除去絨毛外皮，去攝取更多抗氧化營養素。







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