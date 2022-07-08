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一位老人院工作的朋友問起我有沒有適合老友記的素食煮意可以分享，讓她可以在老人院的膳食方面考慮，參詳參詳。他們也在考慮讓老友記多提供素食的選擇，既可以少吃一餐肉食，多一餐素食，而且口味方面也可開拓多一些路線，增加新鮮感！食的開心，煮的也有些新意刺激！

真的很開心又非常感恩這位朋友的提出！對老友記的膳食有這方面的關注及考慮，我當然義不容辭！這是我一直的期待，很想為這方面付出一些力量！就像我十年前曾經為安老服務，主力項目是為他們的外觀風采及尊嚴而提供一些方案，就是讓他們老得優雅「age gracefully」，備受大家的欣賞及竉愛；十年後的今天，我也從形象外力轉移更多努力到內在健康美，所以很熱切希望與安老服務們合作，為老友記內在食得健康美味環保，是內在式的老得優雅「age gracefully」！！！

今次我特意考慮三個不同層面需要的老友記，分別是：

一．有痛風情況

二．比較體弱而未能嚼食

三．身體狀態良好如常

由於痛風者在素食方面選擇較少，所以今次特意選了無嘌呤的純素食材「素肉魯」為主要發揮，一方面可以適合痛風的老友記，另外也可以滿足以上其餘兩種狀況的選擇。

今次先提供專為比較體弱而未能嚼食的老友記及痛風也可食的素煮意！一貫的考慮是容易買容易煮好味道，一來是想為安老院舍分享素煮意，二來是即使一般家庭如家有老人家，也非常合適；大家不妨試試！

**「素心Cook」是以「容易買、容易煮、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，更重要的是每星期堅持！！！但願可以遇到你、你、你來一起堅持！！！如果你想轉變生活飲食，想多吃素食又沒想到甚麼煮意，希望這個分享可以啟動你的靈感！鼓勵你不需要跟隨示範的份量，不妨多做多試，悉隨需要！過程就是你的得益！！！

「素心Cook」 Cook譜

名稱 :「苟擅為 子道虧」（香荽歲玉末淮山蓉米粥）

（圖片由作者提供）

風格：無嘌呤・純素・無五辛

材料：（2人分量）（鳴謝素肉魯提供：素茂有限公司）

素肉魯 1／3包

鮮淮山 1／2條

圓膳米 半碗

薑末 少許

芫荽 少許

營養重點：

1.圓膳米是花了很長時間養土及種植，用清泉活水耕種，不用化肥農藥，營養價值比一般米高6倍！

2. 鮮淮山益氣養陰、補脾肺腎。

3. 素肉魯是用非基改的大豆纖維，已去除嘌呤，成份包括芥花油、蔗糖轉化液糖、非基因改造黃豆、小麥、及調味品。

做法：

1. 從冰箱取出素肉魯解凍；

2. 素肉魯解凍後取出1／3的分量，由於本身已有調味，而且是方粒狀，可逐少放入攪拌機，把方粒狀素肉魯磨成碎末（目的是讓老人記較易食用）；

（圖片由作者提供）

3. 鮮淮山去皮沖水洗淨，磨成蓉，備用；

（圖片由作者提供）

4. 圓膳米不用水洗，直手倒入飯煲（或其他煲）加水，煲成稀綿粥（後來轉用鍋方便使用及拍照）；

5. 粥煲滾後，放入薑末；

（圖片由作者提供）

6. 待滾至米粥較綿效果，加入淮山蓉，略滾；

（圖片由作者提供）

7. 把磨成碎末的素肉魯加入米粥，試味後如需要可再加點海鹽；

8. 待粥達到理想稀綿程度，加入芫荽即成。

（圖片由作者提供）

味道：粥味清香，容易入口，健康又易消化。

難度：2分（10分為滿分）

願境：「健康營養」與「美味可口」不分家

註解：「苟擅為 子道虧」- 出處：《弟子規》。

這句話上一句是「事雖小 勿擅為」，意思是雖是小事一樁，也不要隨便自把自為。「苟擅為 子道虧」這一句是承上解說，就是假使擅自去做它，就有損為人子女的品德。總體說就是儘管以為是小事，即使小事都不要自把自為自作主張。







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