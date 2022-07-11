11/07/2022作者:健康大晒
即check雪櫃！7款進口雪糕甜品驗出除害劑成分！邊4款Häagen-Dazs中招？長期攝取或影響甲狀腺、致癌（附產品資料）
炎炎夏日，放工回到家中，來一口冰甜點簡直是人間天堂！不過近日有數款進口乳酪和雪糕被驗出有除害劑成分，當中更有大家最愛吃的Häagen-Dazs雪糕！即睇以下產品資料，check下家中雪櫃啦！
食安中心分別於上周五（8日）和昨日（10日）發出食物安全警報，指一共3款希臘進口「Plant'd Greek Pot」乳製甜品被驗出含有除害劑「氯酸鹽」；另外4款「Häagen-Dazs」雪糕則被驗出含有歐洲聯盟（歐盟）禁用的除害劑環氧乙烷！
詳細產品資料：
1. Plant'd Greek Pot Oat – Plain
（網上圖片）
品牌：Dodoni S.A.
來源地：希臘
淨重：350克
總經銷商：JJ Global Sourcing Limited
此日期或之前食用：2022年7月19日
2. Plant'd Greek Pot Oat - Apple & Cinnamon
（網上圖片）
品牌：Dodoni S.A.
來源地：希臘
淨重：350克
總經銷商：JJ Global Sourcing Limited
此日期或之前食用：2022年7月19日
3. Plant'd Greek Pot Oat – Vanilla
（網上圖片）
品牌：Dodoni S.A.
來源地：希臘
淨重：350克
總經銷商：JJ Global Sourcing Limited
此日期或之前食用：2022年7月19日
4. Häagen-Dazs雲呢拿雪糕家庭裝
（網上圖片）
品牌：Häagen-Dazs
來源地：法國
淨容量：473毫升
此日期前最佳：由2022年7月3日至2022年7月17日
進口商：General Mills Hong Kong Limited
5. Häagen-Dazs雲呢拿雪糕迷你杯
品牌：Häagen-Dazs
來源地：法國
淨容量：100毫升
此日期前最佳：由2022年7月3日至2022年7月17日
進口商：General Mills Hong Kong Limited
6. Häagen-Dazs雲呢拿雪糕迷你杯
品牌：Häagen-Dazs
來源地：法國
淨容量：75毫升
此日期前最佳：由2022年7月3日至2022年7月17日
進口商：General Mills Hong Kong Limited
7. Häagen-Dazs雲呢拿雪糕桶裝
品牌：Häagen-Dazs
來源地：法國
淨容量：9.46公升
此日期前最佳：由2022年7月3日至2022年7月17日
進口商：General Mills Hong Kong Limited
氯酸鹽可影響甲狀腺功能！環氧乙烷被歐盟評為致癌物！
食安中心指，長期攝入過量的氯酸鹽可能會影響甲狀腺功能；而環氧乙烷則被歐盟評為人類致癌物質，所以如果大家購入以上產品，可以致電進口商熱線（Plant'd Greek Pot：2190 2137 / Häagen-Dazs：2280 4996），查詢有關產品的回收事宜。
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