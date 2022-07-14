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到了夏天，很多人都會比冬季較活躍，運動量較多，再加上氣溫炎熱，胃口偏低，進食量通常比冬天少。所以如果我說，小心夏季不知不覺地增磅，好像有點不合道理。

其實，夏日有時會增磅，並非因為吃多了。

而是飲多了。

（圖片由作者提供）

提到健康飲食，很多人都集中於食物方面，有時卻忽略了飲品。尤其是在夏季，溫度高企，令身體容易缺水因而感覺口渴。如果在街上感太熱兼口渴，剛巧身上又沒有水，就很自然在街上附近買飲品。無論是便利店飲品，還是咖啡店、果汁店、茶店等製作的夏日飲品，大部分在街外買到的飲品，都添加了糖的（通常高分量）。

3個夏日飲品策略控制血糖

飲水的主要作用是補水。包裝飲品或製作飲品通常都屬於我經常稱的「空熱量」食品，意思即是飲品只提供卡路里及熱量，卻缺乏其他有益營養素如維他命、礦物質、抗氧化物等。而最缺乏的，就是蛋白質及膳食纖維，這兩款營養素對於糖尿病患者或需要控制血糖者是非常重要。

1. 別空腹飲含添加糖飲品

有水當然是最好，但如只有含添加糖飲品，那就盡量別空腹飲。空腹時候胃部完全沒有其他食物，突然飲用大量糖份，會快速地進入小腸吸收入血管，因而導致血糖飆升。建議外出隨身攜帶含蛋白質或纖維的健康小食，例如果仁，飲飲品前先進食小食，提供蛋白質或纖維，從而減慢糖份吸收，有助控制血糖。

2. 每小時都飲些水

夏日容易口渴，對於糖尿病患者來說情況會更嚴重；這是由於高血糖會引致輕微缺水，所以更會容易感覺口渴，因此有更大機會隨意購買街頭飲品。為了防止這個情況經常發生，外出時候盡量隨身攜帶水壼，每小時都飲些清水，一來杜絕口渴的感覺，二來亦有助減低血糖濃度。

3. 以飲品當正餐就自行均衡營養

（圖片由作者提供）

很多人都以自製果昔smoothie作為早餐或小食，於夏天就更加流行。用新鮮水果製作飲品不但清新甜美，更提供膳食纖維及抗氧化物。不過如果以smoothie作為正餐的話，多以水果偏重，就要加些其他食物去均衡營養，同時可助穩定血糖。可用以下配方，提供蛋白質、脂肪及膳食纖維，就可製作一杯營養均衡的消暑飲料。

平衡血糖之smoothie配方：

1. 一份水果

2. 一份蔬菜

3. 一份水、植物奶，或牛奶

4. 一份高蛋白食物（例如希臘乳酪、蛋白粉、奇亞籽等）







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