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最近視野中出現一些浮游物？你可能患上了飛蚊症！



甚麼是飛蚊症？



飛蚊症的成因是眼睛內原本是透明的玻璃體出現混濁，當光線經過混濁物會打其影子投射在視網膜上，形成的黑影。當患者的眼球移動時，含有混濁物的玻璃體會隨之而流動，情況就好似在有蚊子在眼前飛舞一樣。飛蚊一般在明亮和單色的背景如藍天和白板比較顯眼，而形狀可以是線狀、點狀、網狀、蜘蛛狀等其他不規則的黑影。



（網上圖片）



點解會有飛蚊？



飛蚊最常見的成因是原發性的退化。除著年齡增長，玻璃體會慢慢萎縮及變得液化，裡面的膠原蛋白老化而變得混濁，是正常的生理退化。雖然患者會感到困擾，但大部分原發性飛蚊都不需要治療。過一段時間後，我們的大腦會慢慢適應，飛蚊會變得沒有那麼明顯。其他飛蚊症的成因包括視網膜脫落、視網膜裂孔、玻璃體發炎、玻璃體出血和眼睛外傷。如果發生這些情況，後果可大可小，嚴重可以致盲！



（網上圖片）



幾時需要求醫？



如果出現飛蚊及以下任何一個病徵，請及早向眼科醫生求助。

飛蚊數量突然大增

看見閃光

喪失周邊視野

視力變得模糊

眼紅

眼痛



眼科醫生一般會先用藥物放大瞳孔，再同眼底鏡詳細檢查視網膜和玻璃體。若情況嚴重如出現視網膜脫落或玻璃體出血，有機會需要做緊急手術或激光治療。



（網上圖片）



預防飛蚊小 tips

忌煙酒：煙草和過度飲酒會誘發玻璃體提早老化和變混濁，形成飛蚊

避免長時間性使用電子產品，近視深的病人會有較高的機會患上飛蚊

戶外時佩戴遮擋紫外光的太陽眼鏡

充足睡眠：讓眼睛有時間修復和休息



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如有疑問，請即向你的家庭醫生或眼科醫生查詢。

盧敬欣醫生

香港大學內外全科醫學士







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