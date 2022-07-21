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朱古力是我最喜愛寫及的專欄題目。對上一次談及朱古力，是在今年1月頭，我分享了一個最新關於食朱古力與心情愉快有關的研究。每次在社交網絡分享這個題目，讀者們都很有興趣，每次都會有人問，建議進食量是多少？

（圖片由作者提供）

所以今天，我轉一轉換環境，一次過集中分享科學文獻中有確實關於朱古力的健康功效。

可可豆其實是甚麼？

可可豆，其實是可可樹的種子，這些種子都是吊在可可樹身的。一般可可豆會經過加工，然後分開成可可物（用來製作可可粉及其他朱古力產品），及可可脂。過往20年都有多項研究證實，進食可可確為健康帶來益處，因此可可豆及其產品現在亦被認為是超級食物。

可可豆含高抗氧化

正如其他植物一樣，可可豆含抗氧化物質。研究指出，可可的抗氧化含量屬於高，而所包括的抗氧化物亦多元化，例如多酚、黃烷醇、兒茶素等。也正是植物關係，可可亦提供膳食纖維；所以天然優質的黑朱古力之營養標籤，你會見到膳食纖維含量的。

3個朱古力益處

1. 放鬆血管及或可降血壓

可可豆其中一種抗氧化物黃烷醇，能刺激體內製造一氧化氮。一氧化氮可以令血管鬆馳，從而改善血液流動且降低血壓。雖然效果並不顯著，但是都有多個研究證實可可粉及黑朱有同樣的功效。

2. 降低壞膽固醇LDL及其破壞力

壞膽固醇LDL當中，有某一部分是較容易氧化的。當這個情況發生，就會增加LDL的破壞力，傷害心臟的動脈內壁細胞。研究顯示，可可的抗氧化成分能減少LDL氧化，間接保護血管內壁組織。

2017年就有一項中國研究發現，每星期進食三次朱古力人士，其心血管疾病風險降低約9%。此研究結果亦顯示，進食多過三次卻不會帶來額外益處。

2019年另一個大型研究審視了之前14份科學研究，發現對於心臟健康最有效的食量，是每星期進食總共45克朱古力，其心臟健康風險降低超過一成。結果也顯示，基本上每星期進食低於100克者，也能提供同等護心的益處，但當每星期進食超過100克朱古力，由於糖份攝取量亦增加，就會變成反效果，增加心血管疾病風險。

所以總括而言，研究結果都傾向總括適量朱古力進食量對心臟健康是有好處的。

3. 改善情緒及腦部健康

早前在本專欄亦分享過，韓國研究團隊發現，當健康成人每天進食85%黑朱古力的群組，相比吃含較少可可成分的黑朱古力的群組，或不吃朱古力群組，前者會自覺更快樂。

2020年就有一項研究發現，可可豆中的黃酮，改善血液於腦部流動量，從而增加專注力及記憶力。

一般研究人員都認為對改善精神及腦部健康益處是來自可可豆的多酚營養素，但亦有研究人員表示由於可可豆含咖啡因及可可鹼，兩款都屬興奮物質，這也可能是短期改善腦功能之另一原因。

進食多少才算適量朱古力進食量？

以暫時的研究資料顯示，似乎每星期進食三次，總量不超過100克屬理想進食量；計一計數，即每次30克或以下朱古力。以目測飲食法來說，若果一排朱古力約有90至100克的話，即是每次三份一排。

選購朱古力時候，建議愈dark愈好。例如70%黑朱古力，即七成的成分是來自可可豆，其餘的成分可能是糖，或其他食材。因此，可可成分愈高，糖份及添加劑成分就自然會較少。如果是優質產品，更加會沒有乳化劑及棕櫚油等成分，所以選購時候記緊查閱成分表。

（圖片由作者提供）







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