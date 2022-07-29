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乙型肝炎病徵不明顯，病毒可潛藏體內數十年，更有機會演變成肝硬化及肝癌。有腸胃及肝臟科權威指，本港35歲以上人口普遍無接種乙肝疫苗，推算7.8%人是乙肝帶菌者，隨著人口老化，未來恐有逾50萬名患者浮現。

他指，乙肝多數無病徵，患者易全家感染，待出現眼白黃、面黃、腹痛等病徵時已太遲，促高危人士盡早驗血篩查，以便及早介入觀察及治療。

港大腸胃及肝臟科講座教授袁孟峰

癌症資訊網慈善基金指，乙肝病毒主要通過母嬰傳播，血液及性接觸亦可感染，部分人感染後會終身帶菌，並演變為慢性肝炎，當中約15至40%人會出現肝硬化或肝癌。港大腸胃及肝臟科講座教授袁孟峰指，乙肝最大「殺傷力」是無聲無色，尤其是胎兒或幼兒因免疫系統未發展成熟，病毒可入侵肝細胞核心繁殖，並潛藏數十年，「有帶菌者到50、60歲才發病。」部分人即使有早期肝硬化，亦可能無病徵，「坊間普遍認知的茶色尿液、眼白黃、面黃、小腹痛等，已是較後期的病徵，屆時才介入治療已相當遲。」

袁指，不少港人誤判乙肝是遺傳病，「實際是傳染病，只是多屬早期感染，如母親在懷孕時傳給胎兒。」至於性接觸傳染涉及成人，其免疫系統較強，少於1%人會變成帶菌者，亦多屬急性肝炎。

全家感染不罕見

袁補充，本港在1989年起為嬰兒打乙肝疫苗，母嬰傳播已大減，35歲以下人口普遍有免疫力，僅1至2%可能帶菌。惟35歲以上口因未打針，港大推算全港約有7.8%人帶菌，隨著人口老化，未來數十年或有逾50萬名患者浮現。

另外，出現全家感染乙肝並不罕見，「最常見是1人去捐血，發現帶菌，再帶全家檢查，才知家人已感染。」69歲患者、香港肝康會主席黎宏裕指，當年在海外工作時偶然發現感染，後來證實8兄弟姐妹全部有乙肝，2人更死於肝癌及急性肝衰竭。他為了護肝，除了每日勤做運動，亦避免外出用膳，現時肝功能正常。

帶菌者應避免飲酒

袁補充，乙肝帶菌者亦應避免飲酒。另外，高危患者若2次抽血化驗（間距半年）後均陽性，便算確診，其後每半年要覆診1次，檢測病毒水平、肝功能、肝酵素，及癌症指數變化，及照聲波檢查有否腫瘤存在，「若發現病毒繁殖多，便要服抗病毒藥抑制。」

若乙肝演變為腫瘤，增長速度會很快。袁指，以平均值計算，2厘米大腫瘤可在半年內倍增至4厘米，「2至5厘米大尚可通過外科手術切除，再大的話便很麻煩。」而病人若同時有肝硬化，即使腫瘤細，治療亦會打折扣，故及早確診、定期監察很重要。







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