收藏文章

最近疫情甚為反覆，作為安老業界的一份子，筆者最近不時也會有經營安老院的朋友告訴我，他們的院舍開始出現零星的疫情爆發。記得第一篇安老職人發布於第五波疫情安老院爆發最高峰的時候，講述當時自己經歷院舍抗疫的第一身感受（Read More：疫下安老院舍如何迎難而上？「每一天都是抗疫的第一天！」）事實上，當時面對著第五波疫情，全港接近98%的安老院舍都與我經歷及面對著一樣的困局。

面對世紀疫症，安老行業經歷了漫長的挑戰，但憑藉著業界守望相助的精神，自強不息的信念，我們跨越了不同的難關。香港安老服務協會決定為這次安老業界深刻的歷史作一個全面真實的紀錄，《疫境自強—安老院抗疫實錄特刊2022》因而誕生，同時開始籌備工作，成立了採訪和製作團隊，筆者成為了特刊的召集人，並實地到10個安老院訪問了經營者、專業護理團隊、前線人員等，逐一了解每間院舍面對著抗疫故事、爆疫情況、以及「疫境自強」中的人與事，在採訪過程中有分享人士激動落淚，有些憂心忡忡，有些不停反思，但從沒有一個自怨自艾想過放棄。

10個故事發生疫情的時序不同，經歷不同，但相同的是，員工先後染疫、晝夜工作，而在長者最需要援手的時候，院舍員工並無退縮，實在值得我們致敬。有一位年過80歲的前輩告訴我，她自己也染疫了，但因為員工需要隔離無法上班，唯有自己住進院舍，親自上場。後來，說到她院舍內有多位長者因新冠病毒離世，淚如泉湧，因為大家都沒有預計過會這樣。

我們努力堅守信念走到今天，雖然最艱難的時候已經過去，痛心與惋惜過後留下來的是新的希望與反思，盼望安老業界能在疫後走出新天，同時亦希望藉著《疫境自強—安老院抗疫實錄特刊2022》向所有不同崗位的同業致以最由衷的感謝，期盼能讓更多人對第五波為安老行業所帶來的挑戰有更深的理解，也希望透過這次的經驗，各方能充分準備，讓業界能攜手抵禦第六波的來臨。如希望了解更多或瀏覽刊物，可以登入香港安老服務協會協會網站

由安老服務協會和銀創基金會攜手製作的《疫境自強—安老院抗疫實錄特刊2022》

真實紀錄10個安老院舍面對世紀疫症，背後體現人間有情的故事:

（圖源：香港安老服務協會）

隨書附有特別設計的明信片，記錄疫情下院舍院友和同工的心情

（圖源：香港安老服務協會）







【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動