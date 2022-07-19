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消委會日前測試了12款兒童太陽眼鏡，令人認清原來太陽眼鏡的透光率、透光是否均勻都是關鍵因素；當然，能否有效阻隔紫外線至為重要。怎樣才算有效阻隔紫外線？很多人都認為，鏡片愈深色就代表愈來隔濾紫外線，其實兩者並無關係！「愈深色、愈防曬」概念原來是錯！不同深淺色的鏡片，原來有不同用途！

太陽眼鏡的鏡片顏色有很多選擇，例如灰色、棕色、灰綠色、黃色、紅色及藍色。各種鏡片顏色中，以灰色、棕色及灰綠色較理想，尤其灰色最佳，因能均勻地降低光譜上各種顏色的色度，保留視像原色之餘，又不影響肉眼判斷色彩。

而灰色以外的顏色鏡片，會增加或減少光譜中的某些顏色，因而直接影響佩戴者對顏色的感覺，例如在強烈陽光下藍光會較強，但藍色鏡片阻隔較少藍光，會令看到的景物偏向藍色，感覺較刺眼；而黃色鏡片可阻隔藍光，故在強烈陽光下能使景物看起來較清晰。因此不少進行快速或球類運動的運動員都選用黃色鏡片的太陽眼鏡，以提高對比度及在運動中保持清晰視線。

究竟進行不同戶外活動，我們應該佩戴甚麼顏色的太陽眼鏡？可以參考消委會的建議：

圖片來源：消委會報告截圖

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