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身為安老院經營者，對於「約束」一詞有著很深的感受，過往每次與家屬、員工甚至院友去討論「約束」，甚至執行都總是帶著複雜的心情； 一方面作為院方，我們定必遵守社會福利署頒布的《安老院實務守則》進行約束評估，在顧及院友安全大前提下，以約束用品減低院友的跌倒風險、遊走或情緒問題；另一方面，我們都明白「沒有人喜歡被約束」。對我及團隊而言，每個約束都是一個艱難的決定，同時亦引起我們不停反思：「這是否唯一的解決方法？」

日本推行「身體零約束」：重新反思約束的意義

2001年3月日本厚生勞動省根據「身體零約束作戰推進會議」發行了「給長者照顧人士之身體零約束指引」 ，內容指出「日本進入身體零約束的時代，我們應反思身體約束並不是『不可避免的』，而我們更應該把『容許身體約束』的思維改變過來，於不同崗位的護理團隊應反思甚麼是護理的意義，進而持續實踐身體零約束的護理文化。 」

手冊裏亦明確指出，約束必須是在不得已的情況下才可考慮實行，而「不得已的情況」意指要同時符合3項條件：「迫切性」、「不可替代性」及「暫時性」 ，指引亦包括多個學說的參考，以及不同醫療、安老機構於「廢止約束政策」的實例，啟發不少機構開始制定「身體約束廢止宣言」，帶領著日本進入「身體零約束」時代，同時更被視為一個醫療、養老文化的教育和改革，跟日本「自立支援」的護理文化相得益彰。

2001年由日本厚生勞動省發行的「給長者照顧人士之身體零約束指引」，帶領著日本進入「身體零約束」時代

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