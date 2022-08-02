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疫情仍未過去，本港每日新增個案維持四千宗以上。面對病毒不斷變種，疫情似乎看不到盡頭，外國又見猴痘病毒擴散，岌岌可危，令人十分擔憂。所謂「思傷脾」，過分思慮和擔憂令人無胃口，胃口差又好易病！疫情期間，愈來愈多人work from home，居家時間久了，運動也少了，飲食失去規律，最終令脾胃功能下降。今期註冊中醫師張立彤與大家分享有關提升正氣抗疫的課題，要提升正氣，先從調養脾胃入手。

調護脾胃助固護正氣

張醫師表示，新冠肺炎屬中醫「疫病」範疇，所謂「正氣存內，邪不可干；邪之所湊，其氣必虛」。疫情防控時期，我們更應注重固護正氣，增強體質，預防感染。其中，脾胃為後天之本，氣血生化之源，人的身體均需要依靠脾胃化飲食生氣血來滋養，故調護脾胃，對固護正氣尤為重要。

惡性循環易得脾胃病

奈何夏日暑熱難耐，人體脾胃運化功能極易受到暑濕邪氣的影響，脾胃不好吃東西就不消化，吃進去的食物無法被正常的運化，轉化成氣血，反而堆積在體內生濕、生痰，各種病理產物，所以少吃便脹氣，自然食欲變差，形成惡性循環，最後出現食欲下降、腹脹胃悶、口臭便秘、倦怠乏力、肌肉痠痛等症狀。脾胃病有虛、實之分，在臨床常見的證型中，脾胃濕熱證、寒濕困脾證為實證；脾氣虛證、脾陽虛證、胃陰虛證為虛證。

疫情期間飲食不宜

張醫師提醒疫情時期飲食避免：



• 進食生冷的食物，如雪糕、凍飲、魚生等；

• 五味(甜、酸、苦、辛、鹹)太過、攝食偏頗；

• 暴飲暴食，飲食定時，注意營養均衡；

• 進食辛辣煎炸的食物，如燒鵝、燒鴨、燒烤等。

開胃健脾食療推介：

綠豆小米粥

材料：小米60克、綠豆30克、生薏米20克、茯苓15克、山藥15克、蓮子

15克

做法：所有材料洗乾淨，放入適量清水燒開後，轉小火慢慢熬煮，煮熟即可，可加糖調味

金桂花酸梅湯

材料：金桂花2克、烏梅30克、山楂片30克、甘草10克、陳皮一角

做法：洗淨後浸泡半小時以上；加1,500至2,000毫升水大火煮開後，轉小火煮40分鐘，加適量冰糖攪拌至融化後焗10分鐘，過濾掉渣，撒點桂花，放涼後即可飲用

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。











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