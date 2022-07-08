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大腦對應的是七輪中的頂輪，頂輪會影響一個人的創造力、靈感和思緒。當頂輪失平衡，我們可能會感到抑鬱、失去自我察覺感（self-awareness）等情緒，時而還會感到腦閉塞、迷茫等，想梳理雜亂的思緒，除了走進大自然，呼吸新鮮的空氣外，一些瑜伽招式也可以幫助緩解緊繃的大腦，緩解失衡的頂輪，讓身體尋回平衡狀態。



#1 蓮花坐式Lotus Pose



蓮花坐式Lotus Pose是瑜伽常見招式，可以同時拉伸腳背、膝蓋、和臀部，所以對於初學者而言，相信這個看似簡單的動作，做起來，腳背和膝蓋或許會有一定的微痛感。除了拉伸身體肌肉之外，蓮花坐式Lotus Pose可以放鬆身心，沉澱思緒，將注意力放在呼吸上。



步驟：



1. 首先，盤腿而坐，調整呼吸。

2. 慢慢將右腳腳背貼於大腿上，拉近盆骨位置，這是右腳膝蓋可能會微微翹起，盡量保持膝蓋低沉。

3. 完成右腳後，左腳同是，盡量靠近盆骨位置，不要只放置於大腿上。

4. 身體向前，保持腰部直立，雙手可合十置心口前或蓮花手放雙膝上。

5. 初學者做蓮花坐式Lotus Pose時可能會感覺到腳背有小小痛楚或麻痺，這是正常的，因為蓮花坐式Lotus Pose會放慢了下身的血液循壞，但與此同時，也將血液帶到腹部以上，若有不適，可休息在做。







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