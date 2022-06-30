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看見一對男女一起旅遊就視他們為情侶，看見兩個男子一起去看傢俬就假設他們是一對同居的同志，看見一對夫妻經常各自出入就以為他們感情不好，看見一個年輕男子陪伴一個中年女士就認為這是忘年戀或騙財……。這些是假設、是猜想。

《民國奇探》劇照

這些猜測未必準確，有時還會因為把這些猜測假定說出來，錯漏百出而帶來一些尷尬可笑的場面。

社會科學的詞彙叫這些假設猜想為「刻板印象」，是指「人類對於某些特定類型人、事、物的一種概括的看法。這種看法可能是來自於同一類型的人事物之中的某一個個體給旁人的觀感。」

它孰好孰壞？

明顯的答案是有好有壞！

好的是它可以協助我們把世界的事情簡單化，一看便知，一看就以我們的印象來判斷，那就快而廉，不費半點腦袋工夫。可以把有限的資源用在其他事情和煩惱上。對在一般人來人往的街道和公眾地方擦身而過，不相往來的人來說，這是沒有太大傷害的。

但是，因為這些刻板印象是先入為主，令我們直覺以為這些推度就是事實，不會求證，結果就是那些印象變到更牢固更難挑戰。

所以要避免出醜尷尬，便要凡事小心求證。一個簡單直接的問題，例如：「請問你們是親戚？是朋友？」，或者比較婉轉地問：「這位是⋯？」好讓對方填上適當的介紹。

有些時候不便直去問，那就要靠多些觀察。不斷提醒自己要想多幾個可能性：是朋友？情侶？兄弟姊妹？是感情出了問題還是各有各忙而我又不是全時間監察他們的行蹤？

帶著這種存疑的心態，我們便自然地留一線，在每句說話都留一點空間，問的問題也會變得是「多項選擇題」而非「是非題」，亦可以避免了那種未求證已下定論的錯誤。







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