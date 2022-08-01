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Coffee or Tea？我一定揀Tea。一向喜歡飲茶，愛其種類多，變化多；中國茶、西式茶、草本茶，近年更流行養生茶，無論中醫、纖體、飲品品牌都有推出。

好像冷壓果汁概念品牌Water Juicery，就看準養生茶的潮流，去年就打造品牌Healing Tea，推出一系列經註冊中醫師精心調配的舒壓花草茶。為慶祝品牌成立一周年，早前推出全新「玫瑰桃花養顏茶」，玫瑰是健脾降火的天然良藥，有助減輕日曬及濕熱為身體帶來的負面影響，這陣子高溫火熱又焗又悶，最適合飲；茶的配方還加入月季花、桂花和紅棗焙製，有助寧神減壓之餘，更有助活血養顏，改善經痛。

泡一杯，花的幽香徐徐飄來，呷一口，淡淡花香充斥口腔，層次十足，感覺溫潤，令人身心舒服。

除了這款新出品，品牌另有招牌配方「玳玳花薏米美纖解茶」，內有玳玳花和薏米，配以蕎麥、決明子和山楂，有助解脂消滯兼通便，每次飯聚吃大餐過後，我都會喝一杯，不知能否幫助修身？而「石斛花紅棗養潤茶」則以石斛花、紅棗、黑豆、乾薑和紅杞子炮製，是滋陰補氣之選，我會推介給那些氣血不足、面色蒼白和手腳冰冷的閨密。

品牌推出兩款「限量版暖水壼」（$150），如購買玫瑰桃花養顏茶，即可以優惠價$100換購；購買石斛花紅棗養潤茶或玳玳花薏米美纖解茶，可以優惠價$120換購。

查詢：2325 9368

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