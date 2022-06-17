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肥胖問題困擾不少人，加拿大曾有研究發現，女性腰圍每增加2吋，下肢骨折風險將增7%、整體骨折風險亦增3%。有骨科醫生表示，肥胖除會增加下半身負擔，亦會影響平衡力致更易跌倒，變相增加骨折風險，但過瘦也會因缺乏軟組織保護骨骼而易骨折；提醒如發現腰圍及臀圍相除（腰臀比）超過0.85至0.9就應減肥。

加拿大魁北克拉瓦爾大學從2009/10年起，追蹤研究近2萬名40至70歲男女約6年，當中約800人在期內曾骨折，研究顯示女性腰圍每增加2吋，下肢骨折風險便會增7%、整體骨折風險也會增3%，體重指標（BMI）達27.5的女性，下身骨折機會率比正常BMI女性多5%，BMI達40的女性膝蓋以下骨折機會較BMI僅25的女性更多近4成。

過重：膝蓋承受壓力大

骨科專科醫生李崇義

本港骨科專科醫生李崇義解釋，肥胖導致骨折的原因，其一是膝蓋位置須承受上半身約4至8倍體重，體重每增1磅等於膝蓋要多承受4磅，易致膝蓋位置退化；其二是肥胖可導致糖尿病、中風等影響神經綫協調的疾病，妨礙活動能力及平衡力，故更易因重心偏差而跌倒。

他認為，是次研究反映「愈肥胖人士骨頭愈硬」的坊間理論屬錯誤，他指有些人誤以為肥胖人士骨骼會因負重而變得更結實，但近年研究發現部分脂肪可影響人體荷爾蒙，更易觸發骨質疏鬆而導致骨折。

過輕：缺乏軟組織保護

是次研究亦發現，如男性BMI低於18.5，手臂骨折機會顯著較高，李指過瘦人士骨骼會更脆弱，亦因缺乏軟組織保護而易受傷，惟相對女性下半身骨折機會較高，男性因皮下脂肪較少，髖骨部分較易受傷。他建議可量度腰圍及臀圍數字並相除，如超過0.85（女性）或0.9（男性）即屬痴肥而要減肥，平時應透過跑步或健身等負重運動鍛練骨頭強度。







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