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注意力稀缺時代，隨著與用戶溝通難度增大，許多品牌的營銷打法也發生了重要轉變。現在品牌們開始傾向於創造可持續運營的營銷IP，來輸出品牌價值。

品牌為甚麼要做IP？

（圖片由作者提供）

IP，即知識產權。目前營銷領域的趨勢，其實就是將品牌與IP結合，打造出更具個性化特徵和價值內涵的品牌形像，從而吸引消費者的注意力，並通過持續的內容輸出，加深品牌在消費者腦海中的印像，從而提升品牌的知名度以及社會認可度。

如果我們要用一句話來總結那麼就是能夠在多個平台上獨立傳播、獲得關注和流量並獲得商業變現的內容都可以稱為「IP」。

IP=知識財產（潛藏勢能）+流行引爆（人格化與話題、流量和粉絲、動態成長）

產品打開市場的初步戰略一般來說，都是經過營銷手段來造勢，給產品預熱。產品要是想要火爆，品牌IP的打造這個環節必不可少。消費升級是必然趨勢，人們對商品的功能需求趨弱，反而逐漸轉向精神層面的需求，所以打造IP可以說是當下最好的選擇。

品牌打造IP優勢

（圖片由作者提供）

一個強大的IP品牌能夠讓消費者清晰地識別並喚起消費者對品牌的聯想，進而促進消費者對其產品的需求。

1. 讓消費者快速建立品牌聯想和品牌識別

視覺刺激比抽像概念更容易讓消費者記住，並形成「條件反射」。視覺意像能吸引消費者的注意力，讓形像與產品或服務發生關聯。

2. 更容易聚粉和固粉為企業已有業務注入強心劑

一個相對獨立於商業而存在的IP是活生生、有性格、態度的，比一家企業、一個品牌更容易「聚粉」和「固粉」，IP粉絲經濟可以為企業原有業務帶來充裕的流量和創收。

3. 實現品牌差異化

2C的品牌就不用說了，老到威猛先生、旺仔牛奶，新到江小白、三隻松鼠，無一不是通過IP實現了品牌差異化，提升了品牌好感度和忠誠度，讓他們穩坐各自品類的冠軍寶座。

4. 滿足企業文化、盈利之剛需

企業 IP 在提升員工歸屬感、職業環境滿意度，維護員工關系、客戶關系方面有非常多的用途可以挖掘。衍生品與衍生產業可以為企業攫取新的市場盈利點。

怎麼玩轉IP營銷？

（圖片由作者提供）

品牌想要擁有持久的生命力，首先就要形成IP的品牌化，擁有准確的市場化定位，吸引並且承載粉絲的美好情感，結合相應消費者及背後所代表的的文化形態，基於「IP+用戶」形成大IP的鍛造能力，以期保持強勁的商業價值。

1. 將品牌作為IP

品牌化最徹底的方式就是把自己打造成一個IP，無論是從品牌名稱、LOGO、產品等方面，都充分突出品牌的獨特性，傳達出品牌的價值觀。在這一點上，「元氣森林」可以說是一位優秀的榜樣。

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「元氣森林」，這個名字再加以日系風格的設計，傳遞出一種二次元的亞文化。對於新成長的「Z時代」消費者們而言，極易吸引他們的關注、獲得他們的好感，從而使得產品與用戶之間形成緊密的聯系。

在現實寫照中，元氣森林往往與年輕的消費者所綁定，在年輕人看來，元氣森林這個IP是與自己有情感共鳴以及文化共識。縱觀元氣森林旗下的眾多品牌，實際上在起名上都做了精妙的構思：比如「燃茶」系列，所對應的正是當下年輕人中一種非常主流的「燃系」文化，這個時常出現在動漫作品中的詞，影響著一代代年輕人的熱血青春。

可以說，現在的元氣森林，既是一個具有超量商業價值的大IP，也是一個擁有著強烈性格的文化符號。

2. 把產品變成眾多IP的舞台

「將產品變成IP舞台」的模式，在當下快速發展的中國和互聯網全傳播時代，一定非常有效。「IP舞台」就是企業的自家產品不只是普通產品，還是承載各種IP文化與情感價值的平台，不斷與各種文化價值符號進行跨界合作。

國際上最代表的「IP舞台」包括——樂高玩具、ZIPPO火機、SWATCH手表、MOLSKINE紙質筆記本、可口可樂瓶、GOOGLE在網站入口商標上玩的各種 DOODLE等等。

而國內，也有很多品牌早已加入了「IP舞台」的行列。比如亞朵酒店，這家自我定位為「第四空間」的酒店不斷強化一種IP合作模式，通過與各式各樣不同的IP共同打造酒店。

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在注意力日益稀缺的時代，「IP舞台」會是一種很好的既聯合粉絲和社群、又持續抓住大眾注意力的方式，會有更多的品牌和產品加入。

3、把品牌當成IP，聯名營銷

泛IP化是雙管齊下的，企業不只能將自己的產品當成IP舞台，還可以把自己的品牌當成IP，做各種聯名款。

如果發展相對成熟、沒有知名人物的品牌要進行IP營銷，從人格化方面重塑品牌IP，或者依靠個人影響力，都為時已晚。但這些品牌可以利用現有的知名IP進行IP營銷，即IP聯動，或者說跨界營銷。

IP跨界營銷通常年輕化與品牌相結合，借助年輕人喜愛的形像和IP，打造更有活力、更符合年輕人心態的品牌形像。比如中國小黃鴨——B.duck、大白兔奶茶和唇膏、百雀羚和喜茶聯合推出的快閃店、老乾媽等。

（圖片由作者提供）

總之，各種IP跨界聯乘的案例在近幾年來層出不窮。

現如今的營銷越來越強調品牌、產品和消費者之間的交互行為，而交互是要互相創造連接的。這種連接已經不是傳統廣告、僅僅進行認知、興趣和價值觀就夠的，IP天然自帶情感連接屬性，能很好的創造出新的連接與溝通。

IP營銷，逐漸成為品牌營銷的新趨勢。無論是IP打造，還是IP聯名，通過IP營銷，品牌話題得以獲得大量曝光，同時也能為品牌帶來新增長。

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