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很多人將新零售理解為線上與線下結合的新型零售模式，也即通常所說的O2O（Online To Ofline）。實際上也是如此，通過線上、線下營銷模式、購物流程與物流體系的打通，傳統的零售業即可轉型新零售，並趕上這個被馬雲等一眾大佬提前預見的新零售時代。

（圖片由作者提供）

「新」永遠是一個相對的概念。任何時代都有屬於那個時代的新零售。在互聯網時代，經營超市的人可能認為電商就代表新零售；站在電商的角度來看，線上線下融合，更高效率的信息流、資金流、物流才是新零售。

從互聯網到物聯網，從生活到生產，從物理世界再到數字世界，5G時代，隨著物聯網、車聯網、工業互聯網等應用的實現，對於工業、物流、運輸、能源、服務等行業，都意味著前所未有的新機遇，帶動各類企業實現數字化轉型。

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「新零售」的核心要義在於推動線上與線下的一體化進程，其關鍵在於使線上的互聯網力量和線下的實體店終端形成真正意義上的合力，從而完成電商平台和實體零售店面在商業維度上的優化升級。

新零售的發展趨勢

在5G時代的呈現下，線上線下互相融合的新零售拔地而起。新零售在線上、線下、技術、數據、供應鏈，零售價值鏈上所有要素和場景融合，通過個人的關系網達到吸引更多不同類型的消費人群，最終為個體帶來可觀收益。

其中有3大特點：

1. 定位精准

新零售時代，重構人、貨、場。從單品到單客經營，從萬人商店到每個人的商店，從長尾商品到頭部商品到個性化商品，進入精准商業時代。精准定位，就是提供滿足每個客戶個性化需求的商品和服務，引發消費者內心強烈的驚喜和共鳴，從而提升每個顧客的用戶體驗值和年度消費貢獻值。「以消費者為中心」本質就是經營流量，在流量爭奪日益慘烈的今天，一切能接觸消費者的地方都有可能成為流量入口。

2. 運營卓越

無論是「新零售」還是「傳統零售」，從本質來看，最終目的都在於圍繞消費者如何能夠更完美地滿足其需求。在新零售中，所有的一切圍繞著消費者的需求、商品、價格、消費者、競爭對手等信息瞬息萬變。

（圖片由作者提供）

各個職能高度協同服務於消費者，主動參與到更加前端的服務消費者的工作中去，如商品選擇、銷售預測、動態定價、自動補貨、采購計劃等職能，涉及到日常運營的工作都由一個整合的中台來統一聯合協同運營。

所以，真正的新零售必定是線上、線下和現代物流的無縫結合，這種結合必定產生1+1>2的效果。

3. 技術驅動

大數據的收集與運用是新零售的根基。消費變革的起點一定在離消費者最近的地方，其中最關鍵的一環就是要提升自身的數據能力，真正實現以用戶體驗為中心的經營模式。

在新零售業態中，大量零售運營數據包括消費者、商品、銷售、庫存、訂單等在不同的應用場景中海量產生，結合不同業務場景和業務目標，再匹配上合適的算法即可對這些應用場景進行數字建模。

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毫無疑問，通過人工智能技術收集門店顧客數據，用數據驅動門店效率提升，是未來線下零售發展的大勢所趨。工欲善其事必先利其器，大數據就是新零售最厲害的武器，在與傳統零售的競爭中必將戰無不利。

在新零售時代，消費者的主導性越來越強。唯品牌、唯利潤的時代已經過去，真正進入了以消費者為中心的品類時代。這個世界唯一不變的是變化，傳統零售業即使不是為了發展，也得維持生存，進行自我革新。

在未來幾年，在5G時代的發展下，新經濟模式儼然是發展的主流，及時抓住機遇，迎接時代的潮流。360 Creative Solution根據品牌行業特點和需求全面整合企業網絡資源、提供長期的網絡推廣服務支持。運用多年助力品牌傳播的操盤經驗結合各平台最新玩法實現流量變現。趕緊聯系我們吧！







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