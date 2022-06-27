加入最愛專欄 收藏文章

2020年5月底，敦南誠品書店正式熄燈，結束了在仁愛圓環周邊長達30年的營運歷史。持續超過20年的24小時書店燈火，也在當時熄滅；其後「24小時書店」轉移至信義店。

信義區的誠品店，到了深夜11、12時還人頭攢動。可惜到了2022年，屹立在信義17個年頭的誠品信義店租約將至，明年底可能面臨熄燈命運，文青的回憶再會了。

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

1989年，誠品書店在仁愛路圓環創辦時，報禁才解除剛剛一整年，全島最流行的詩人是余光中，「鄉愁是一灣淺淺的海峽，我在這頭，大陸在那頭」。

1999年，台北有了第一家24小時不打烊的書店，很多的士司機到了後半夜沒有生意了，就進來讀書到天明。

有沒有文化部，對於台北其實一點不重要。台北有沒有文化？有怎樣的文化？你去誠品一看就知道了。

不知多少年前，在信義誠品的咖啡室和台灣股神喝茶，剛好誠品創辦人吳清友先生就坐我旁，閑聊數句，他送我一句話：「探索，保重」，當時不明白，探索甚麼？

後來，看到吳先生的演講稿，呵，現在明白了。

（圖片由作者提供）

誠品的由來：吳清友在30多歲的時候，因為投資房地產，三四年間累積了很多財富，可是上天也在他39歲的時候送給他一個生命大禮，那就是先天性心血管疾病，必須要進行大手術。

他突然覺醒了，到底存在是甚麼？生命是甚麼？因為這一段特別的人生遭遇，吳清友開始看一些哲學、文學跟心理學方面的書，了悟到閱讀在生命中非常重要的角色。他信奉知識就是力量，擅長將尋重的書本變成尋重的鈔票。

（圖片由作者提供）

在那個年代，在他創辦誠品的時候，其實不是為了要經營事業，也不是為了要打造品牌，而只不過是走上一個跟很多朋友們一樣的生命的探索之路。

吳清友的人生，就是一連串的不斷的思索、瞭解、覺察、選擇，還要有精進。他更認為生命其實就是一種時空因緣，我們的父母，我們生長在甚麼樣的土地？生長在甚麼樣的時空？人、地、事、物構成了我們的一生，包含今天當下這個美好的因緣。

這是今天的誠品。經營思維能夠從核心價值到策略定位，到營運模式能夠利己、利他、利眾生。這是誠品營運模式的幾個概述。當年誠品賠了15年錢，但仍然樂觀。

吳清友先生2017年7月18日因病逝世，享壽66歲，長女吳旻潔接班。

（圖片由作者提供）

其實誠品在2、3年前就知道續約情況不樂觀。信義是目前租金最高的商業區，大業主統一集團對誠品信義店的租金早有微詞。首要原因該商場從2006年開幕以來，年營業額都未達到合約規範的50億新台幣抽成標準，導致大業主每年只能收取4.5億新台幣固定租金，年度投資報酬率僅1.5％，遠低於信義計畫區商場租金行情。

信義區頂級Grade A Office租金由4,000元起跳，辦公室每坪租金高達4,000-4,500元，舊一點每坪也可以租到2,000-3,000千元。一般來說，商場的租金行情應該要高於辦公室，相形之下，誠品每坪約2,500元的月租金對房東來說，當然沒有符合期望。

（圖片由作者提供）

「富不過三代」真的是華人企業的詛咒？

最常見的家族興旺衰落過程是：第一代白手起家，艱苦創業；第二代辛苦守業，艱難維持；第三代坐吃山崩，家道中落。

父母留給孩子最好的禮物，不是豪車別墅，而是家風。先輩們的意志和精神，才是真正有穿透力和影響力的財富。

讀好書，交高人，見天地，見眾生。有些傷，有些苦，有些痛，還得去受，去嘗，去體味，唯有如此，才能將它們，內化為獨屬於自己的閱歷和經歷。







【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動