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為了在新加坡取得相關金融科技相關牌照，開拓亞洲市場，我們由英國派過去人已經在當地逗留了一個月，更打算逗留到新加坡方程式賽車舉行的九月份，簡直是樂而忘返。

大概在20年前，台灣作家龍應台曾在發表過一篇《還好我不是新加坡人》的文章，文章一開頭就給讀者一記當頭棒喝，我慶幸自己不是新加坡人，她毫不掩飾心中對新加坡政府治國作風的不肖，以銳利的文筆抨擊新加坡政府老是以亞洲代言人自居教訓西方，對人民管得太多，新加坡人完全沒有自由。李光耀甚麼時候變成了我的代言人？

（圖片由作者提供）

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20年光陰裏，新加坡其實變了很多，從李光耀到李顯龍，人們很喜歡說新加坡有一個好的CEO。當人們在將他們的領導者描述為CEO的時候，很大程度上是在描述他們的決策行為。大家都在關注後李顯龍時代，新加坡人怎麼樣走出一條穩健新道路的問題，我們也看到了新加坡的優勢。

很長時間裏，世界的運行規律都被默認為The Big，the Better，直到這段時間的新加坡。新加坡國家小、Small is Beautiful，缺資源、生存基礎脆弱，因此需要強勢且菁英的大政府居中協調，這點也體現在領導人風格上。

李顯龍曾說，他中意下一任總理應擁有鎮定、不激情、幾近於禪的心境。因為，只有保持「禪」的態度，超脫個人喜惡、摒除內外雜音，才能帶領時刻面對各種威脅的國家穩定前進。因為先天的生存條件劣勢，連新加坡人也形容自己養成「怕輸、怕死、怕政府」的性格。

（圖片由作者提供）

新加坡到底有甚麼好？大致有三。

第一，全球有錢人投資。

全球富人都在尋找資產避風港，新加坡是低稅率的金融中心、花園城市，又是移民國家，而如今世界格局愈加不明朗，俄羅斯富豪的處境大家都看在眼裏，人身和財產安全就變得尤為重要。許多超級富豪蜂擁至新加坡成立家族辦公室，新加坡金管局資料顯示，截至2021年底，新加坡有400家的家族辦公室，其中包括Google聯合創始人Sergey Brin和對沖基金富翁Ray Dalio等人，至今有600間正在申請中。

（圖片由作者提供）

第二，產業轉移。

新加坡吸引了許多創新科技的起步公司前來，已經幾近加密貨幣與Web3的全球大本營，諸位熟悉資本市場的朋友，都知道香港與新加坡此消彼長的競爭關係，IMF（國際貨幣基金組織）資料顯示，2021年新加坡GDP實現對香港的反超，而且幅度不小。

家辦和風險投資人的選擇非常多。他們關注的科技初創企業包括醫療和製藥、媒體和金融科技。

第三，中產移民。

東南亞科技企業多，科技中產更偏愛新加坡；一些科技新貴出於出海投資的考量。這類人群年齡多偏80、90後，對互聯網敏感度也比較高，投資見識也更廣闊。

在投資上，他們更傾向於投資於自己熟悉的科技行業和企業。另外，他們的投資也更為激進和大膽，在股票和對沖基金的配比上相對更高。

還好我也不是新加坡人，我不能忍受一小撮人指定我怎麼想、怎麼說、怎麼活，怎麼做愛生幾個小孩。

我不能忍受一小撮自以為比我聰明的人告訴我，我的文化價值是甚麼。給我再高的經濟成長，再好的治安，再效率十足的政府，對不起，我也不願意放棄我那一點點個人自由與尊嚴。

當個投資外商好了。

（圖片由作者提供）







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