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今年在疫情蹂躪之下，各行各業都艱苦經營，老闆忙著轉型突破，打工仔擔心飯碗不保，只好增值自己免被市場淘汰，但很多人在壓力之下章法被打亂，很難理性地梳理出一套系統性或邏輯性的方法去轉型，筆者在今後幾篇嘗試用系統性去介紹轉型。

今天的僱員若停留在打工仔的思維，只希望月底準時出糧，或無驚無險又到六點的心態去辦事，被市場淘汰是必然的事，要站在老闆那一面共同經營業務才能有機會在新經濟環境中存活下來，轉型就好像二次創業，從新出發，以下介紹六大心法，跟著它一步一步走，最低限度方向行對了，能走多遠視乎能力和運氣了。

六大心法分別是：

1. 找到問題

2. 累積祕密

3. 反脆弱設計

4. 生物態團隊

5. 客戶帶來客戶

6. 指數級生長

管理學大師Peter Drucker彼得杜拉克曾經說過：企業的使命便是要創造顧客，在茫茫大海中怎樣尋找顧客呢？要找到顧客之前要先找到問題，這個問題就是市場需要甚麼產品和服務？因為很多人不會理會市場需要甚麼，只埋頭苦幹認定自己的產品就是最好，員工認為自己具備才能，產品賣不出去或找不到工作，是市場問題或懷才不遇，自身絕對沒有問題，不要以為小公司才有這個問題，強如Nokia和Microsoft也在移動電話中犯下這個錯誤，他們沒有細心聆聽市場的需要，只生產自以為完美的東西，被市場懲罰又怪得了誰。

要找出顧客的需要便要打開你的耳朵，留心身邊的人投訴最多的是甚麼，若果你能夠用產品或方法令到他們的投訴滅聲，你便可能（請記住是可能）如杜拉克所講的一樣，你已創造了你的顧客，找出問題可以靠三大靈感來源，抱怨、洞察和體驗，今天火紅的Facebook創始人朱克伯格便是在校園內聽到有很多同學在抱怨，說尋找其他同學的聯繫方式有時很難，應該有個名冊方便同學間通訊和了解。近況，Facebook就是從抱怨中得到靈感而應運而生。

除了聽取抱怨之聲外，也要學懂洞察，即細心觀察，享利福特若果當時只聽投訴說運輸很慢，在那個年代的消費者肯定說要一隻跑得更快的馬，你便會跌入怎樣改善馬匹怎樣再快一些的工具、訓練方法或配種研究的方向走，而不是像福特先生洞察到用汽車去替代更快的馬。

最後便是體驗，做出來的產品是否市場認可並不是自己說了算，消費者真金白銀在錢包裏掏出來才是真的，沒有產品是完美的，軟件不斷的更新便是今天的我打倒昨天的我，user friendly 是最應該受重視，任你功能多強大但體驗出來不舒服也是徒然，Windows Phone就是最好例子。

（影片由作者提供）







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