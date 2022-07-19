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上期專欄提到，直播帶貨為電商市場帶來龐大商機，將成為不少零售商重要的推銷手法。要順利開展帶貨之路，必先打破不少人對直播帶貨的常見誤解，例如「直播帶貨入場門檻極高」、「在大型購物網站帶貨效果必定顯著」，以及「只在社交平台直播帶貨即可」。本文將繼續擊破一些常見謬誤，好讓各位作為參考。

誤解4：名人紅星撐場必可催谷生意

與專業拍攝場地一樣，名人紅星並非一場直播帶貨活動的必要條件。雖然其知名度有助吸納觀眾，但始終部分觀眾只為了追星而來，未必有較大的購物意欲，令推銷成效有限。

其實現在很多品牌都會培訓前線銷售人員成為直播主，甚至好像不少參與『掌舖 x Tap & Go 「拍住賞」網上市集』的商戶般，老闆選擇親身上陣。相比名人紅星，他們較熟讀品牌資訊，甚至對每款商品都暸如指掌，自然較能解答觀眾疑難，甚至推介最能滿足發問者需要的商品，有助提高直播的互動率和轉換率。

（圖片由作者提供）

作為網店店主，如想嘗試自行直播帶貨，不妨閱讀以下文章，有助避開常犯錯誤：直播帶貨熱潮停不了！店主可自己直播帶貨！避開 5 大常犯錯誤，首次開 Live 就上手！

誤解5：刺激銷售是直播帶貨唯一作用

與投放廣告一樣，除了刺激銷售，直播帶貨亦能為商戶帶來不同作用。Bertelsmann Digital Media Investments 的《Livestream Shopping Deep Dive 2020》引用了 Brandlive Livestream Report 的資料，列出一些品牌進行直播帶貨的原因，例如：

● 與觀眾建立更深入的互動（Achieve deeper interaction with audience）

● 為數碼營銷增添人性（Add human element to digital marketing）

● 收集電郵資料（Capture emails）

（圖片由作者提供）

誤解6：轉換率是唯一衡量直播帶貨的指標

作為生意人，各位著緊直播帶貨的轉換率確實無可厚非。不過，正如上文所言，刺激銷售只是直播帶貨其中一個主要作用，它還能提供一個渠道，讓品牌與潛在和現有顧客多加互動，故此各位亦能把讚好、留言、分享和點擊商品連結的次數作為指標，了解觀眾與品牌互動的情況，衡量直播帶貨的成效。

順帶一提，如你是掌舖 Boutir 商戶，各位經 Firework 在網店進行直播帶貨期間，不妨使用互動功能（Interactions），向顧客收集意見，有助調整直播帶貨的內容和優惠，提供更切合觀眾需要的購物體驗，有助提升轉換率。

（圖片由作者提供）

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