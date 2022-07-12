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科技進步最大的魅力，就是提升人們生活的便利性與生活品質。科技創新帶來的高品質生活每一天都在刷新著人們的想象。可在空中「懸浮」的操作面板、可穿戴的智能設備、無人駕駛車輛……如今，各種新產品、新技術正在陸續誕生，並帶領人們一步一步走向未來世界。

人工智能源於生活，智慧生活是人工智能的昇華，在萬物互聯和萬物智能的時代，它將融入我們的生活，無所不在。在人工智能不斷進化發展的現在，智能化給人們日常生活帶來了更多猜想，而在實現這片溫馨和美好的背後，暗藏著全屋智能化的深層邏輯。在全生活空間內實現智能化，使用人工智能、大數據和智能感知技術，創造出前所未有的家庭智能化體驗。

近年來，發展數字信息化與智能化，各大小企業也將資源投放於科技，努力打造「智慧生態環境」，讓科技「觸角」延伸至管理的「神經末梢」，形成「智能管理+利民生活」一體化，提升幸福指數與回報指數。

一早起身，習慣性的要先看看自己戴著的智能手環，查看昨晚的睡眠情況。隨著人們對於自身健康關注度的逐漸提高，科學技術愈來愈多的被運用到健康管理項目上來。

打開手機找APP，智慧化的移動生活已經滲入到我們的每一方面。

其次我們的智能可穿戴設備還有運動模式，為我們用戶的平時運動、專業化運動提供監測和指導，其次我們的這個健康功能也在不斷的提升，包括心率心電圖、血氧飽和度的監測，都為我們的用戶提供7×24小時的運動大健康的監測。通過我們不斷的科技的創新、產品的創新，讓我們的生活變得愈來愈便利，愈來愈健康。

5G是智慧城市發展的新引擎，具備更高速率、更強能力的空中接口技術，能為城市中的人、物、組織提供隨時隨地的連接能力，實現實時連接、交換，滿足城市中不同個體的需求。如中國人民解放軍總醫院借助5G技術完成跨越3,000公里的遠程人體手術，成功實現對帕金森病患者的緊急救治。

科技，是第一生產力。科技的發展，給我們日常生活帶來了非常大的改變，從居家生活、交通出行到醫學治療、環境治理，科技發展對人類生活的影響無處不在。

MTR Lab與數碼港旗下「數碼港投資創業基金」將從數碼港生態圈目標企業中，篩選出不同範疇具潛質、並切合港鐵鐵路營運及物業管理業務需求的初創企業作為投資對象，涵蓋：鐵路科技、智慧城市、金融及數據服務、一體化出行服務（Mobility-as-a-Service）、新出行模式及新零售。

數碼港主席陳細明表示；「數碼港會繼續積極推動公私營機構及商界採納數碼科技解決方案，助力香港發展成為智慧城市；同時培育更多創科人才，推動大灣區科技創新交流，帶領香港創科融入國家發展大局。

創新科技及工業局局長孫東早前先到數碼港園區內的智慧生活概念店，MyTea Solutions Limited及提供熱食自動便當販機的和田便當，又與四間不同範疇的初創會面，包括研發智能機械人的科技公司、便攜式生物成像物聯網技術尖思科研、即時通訊軟件的對話整合營銷平台SleekFlow及智能投資平台Aqumon，同時亦參觀了數碼港電競場地及「CyberLab」。

隨著愈來愈多的智能家居產品進入家庭，用戶不僅可以遠程控制產品，同時，還可以利用這一系統服務於你關心的家人，讓他們在便捷、舒適、安全的環境之下生活，提升生活質量。

多一點智能，生活多一點保障與便捷。







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