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來到6月底，好像有很多事情發生，有罕見的八星連珠，有水災也有停電，有大人物駕臨香港，有官員要上台和下台，還有不少店舖要結業……

朋友相約打邊爐，地點是土瓜灣的鴻福海鮮四季火鍋，同枱一半人（包括我）以往都絕少涉足土瓜灣區，說到底就是交通不便唔就腳。自從去年港鐵屯馬線全線通車，土瓜灣立即變得「平易近人」，卻想不到鴻福海鮮四季火鍋就宣佈結業，真是意想不到。

身邊很多食友都是鴻福海鮮四季火鍋的粉絲，一來該店有30年歷史，近年本土文化抬頭，港式老店都受熱烈吹捧，二來該店是市道上極少數以炭爐主理火鍋和燒烤，吃出不一樣的炭香滋味，三來該店曾是《無間道2》的拍攝場景之一，雖然都差不多是廿年前的事，但大家提起鴻福還是會提到那套戲。

由這條小巷走進去，就是鴻福的位置。

窄窄的小巷，站滿了等待進場的食客，畢竟很多人都想趁在鴻福閉門前標尾會。

招牌都烏卒卒而滿有塵埃，但食客都不介意，因為來這裡不是吃門面，而是吃炭火風味。

店裡面積不算大，餐枱也不多，炭火味倒是頗濃烈，瀰漫於室內空氣中。





室內貼滿隨著歲月而褪色的明星到訪合照，一切都將成歷史故事。



鴻福曾成為《無間道2》取景地點，而人氣大升，吸引不少電影迷前來。

（截圖來自電影《無間道2》）

為何要結業呢？據說正是涉及炭爐，政府決定不再發牌給鴻福。若果由炭爐改為煤氣爐或電磁爐，風味都不再一樣了，沒甚意義，老闆便決定不再做下去。

為何開業了30年，到現在才被取締牌照呢？據說要追溯到去年9月，有14男女在灣仔某食肆閂窗閉門以炭爐打邊爐而一氧化碳中毒送院，既愚蠢地危及生命，亦違反了當時限聚令。伸延的影響，就是有關部門要修改法例，並重新審查全港使用炭爐食肆，鴻福就被波及囉。站在保障食客安全角度，都不可以話錯，只能表示抱歉和遺憾。

前往鴻福之前，熟客朋友提示：「記得著深色衫，全黑色好似去『大酒店』咁就啱嘞。」都是炭爐惹的禍，而且一枱可放置兩個炭爐，為免隨時彈到滿身「炭屎」，最好不要穿上淺色衣服。





兩個炭爐一齊玩，一個燒烤一個火鍋，同一時間享用兩種食法，好開心，只是開心的時期有限囉。

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