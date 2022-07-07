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最近疫情尚算穩定，加上堂食每枱人數上限放寬至8人，大家都不停約家人朋友出外用餐，努力進行報復式大吃大喝！人一多，各有喜好，最好就是去吃中西日海鮮肉類甜品有齊的酒店食自助餐！編輯部精選以下6間酒店暑假特色自助餐，看看哪間合你心水？

【7月酒店自助餐精選】1. 逸東酒店：甜品控必食！任食12款口味Mövenpick、火焰雪山

喜歡食自助餐的人有很多，但喜歡自助餐中的甜品的人可能更多！如果你是甜品控，就必食逸東酒店普慶餐廳全新的「盛夏二重奏」周末下午茶自助餐。「盛夏二重奏」主打無限量供應12款口味Mövenpick雪糕及雪葩，堪稱全港最多口味的自助餐之一！





普慶餐廳全新推出的「盛夏二重奏」周末下午茶自助餐，每位$258。

（圖片來源：香港逸東酒店授權圖片）

另一重點推介是現場即製的柚子火焰雪山配糖漬香橙，充滿港式情懷。普慶餐廳的甜品一直以多元化見稱，這次更會提供多款夏日甜品讓食客配搭各種口味的雪糕，如焗柑橘柑肉金寶配雲呢拿雪糕、港人最愛的三重朱古力雪糕窩夫配Kit Kat朱古力碎、 72%朱古力撻配焦糖脆餅雪糕及焗檸檬芝士撻配椰子雪糕等，暖烘烘的甜品配以冰凍的雪糕，是最佳配搭！





現場即製的柚子火焰雪山配糖漬香橙，輕盈的蛋白霜與冰凍的柚子雪糕互相襯托，充滿港式情懷，是下午茶的焦點之一！

（圖片來源：香港逸東酒店授權圖片）

食客人更可無限暢飲兩款冰涼清爽的夏日特飲：柚子熱情果芒果雪葩梳打（經典黃牛）及雙檸青瓜梳打。

（圖片來源：香港逸東酒店授權圖片）

另一充滿夏日感覺的甜品——焗柑橘柑肉金寶，最適合配雲呢拿雪糕。

（圖片來源：香港逸東酒店授權圖片）

除了甜品，當然還有多款精彩的熱葷，如西式慢煮牛肋肉配烤雜菜、番茄白酒煮青口、香草烤大蝦串、蜂蜜薑汁烤魚等，就算同行朋友家人不是百分百甜品控，都有很多選擇。

「盛夏二重奏」下午茶自助餐

供應時間：星期六、日及公眾假期 3:15am-5:15pm

價錢：$258（設加一）

普慶餐廳

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層

電話：2710 1901

下一頁：$338起任食生蠔、小龍蝦！







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