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西班菜在香港，十多年前說是流行過一時，但要說像日本菜、意大利菜、法國菜般「入屋」，總是還欠一點甚麼。為甚麼？我想不通。明明Tapas款式超多、口味濃惹豐富、細細碟啱三五知己開心share，理應啱晒香港人口味，但那怕是西班牙分子料理大師主理，還是新派新做法新口味tapas，一輪風潮過後，又回歸平淡。

唯一在多年都站得住腳的，是中環的Ole。1998年開業，老闆Mr Carmelo Lopez是西班人，70年代來亞洲，離鄉別井多年來依然掛念家鄉傳統味道。單看Ole的裝潢已覺與別不同：鮮黃色的牆身、花碌碌的地中海陶磚、圓拱門和來自當地的陶器裝飾，營造出濃厚歐陸風情和Cozy感覺，尤如走進異國國度，留下深刻印象。





早午來到，最好揀選坐在窗旁，日光灑進來，感覺特別悠閒舒服。

晚上來我會坐在內廳，橙橙黃黃的牆身，配上來自西班牙的陶瓷，感覺cozy，更富異國色彩。以往到來，晚上更Live Band演唱。

圓形拱門，設計獨特。

吃的也忠於傳統，多年來沒有因為分子料理熱潮改變，也沒有因為要遷就香港人口味而變節；Tapas如洋葱薯仔奄列、croquettes（炸肉丸）、蒜蓉欖油海蝦、香蒜欖油醋鯷魚，統統都是最最最經典的味道；Paella大鑊飯，有海鮮、龍蝦、雞肉、西班牙腸、素菜、墨魚汁、蝸牛及兔肉等多種口味！

來自馬德里的行政總廚Jesus Pascual也大有來頭，在多家米芝蓮星級餐廳受訓，包括在San Sebasstian的Arzak、在加泰隆尼亞的Fogony和Girona的Les Cols，在傳統與摩登style料理之間取得很好的平衡。

餐廳消費不便宜，想小試牛刀，介紹大家一嘗這裏的假日早午餐。於星期六、日及公眾假期應，每位$498，包welcome小食、6款可供share的前菜、主菜和甜品；最吸引的地方是貫徹西班牙菜、tapas的文化，前菜、主菜和甜品都可以開、心、share！潛台詞是，愈多人一起，試到的款式就愈多！





Welcome小食有自家醃製西班牙橄欖、蒜香馬鈴薯和麵包，麵包蘸一點西班牙聞名的橄欖油吃，為這頓豐富的早午餐揭開序幕。

Brunch Menu

先講前菜，有6款，每論你多少人來都有齊6款！統統都是經典中的經典：西班牙黑毛豬火腿配番茄麵包、蘑菇湯配松露油、烤小青椒配堅果紅椒Romesco醬汁、蒜片蝦、烤西班牙八爪魚配薯仔和紅酒黑毛豬面肉配番薯蓉。

Spanish Iberico Ham with Tomato Bread（前）、Padron Peppers with Romesco Sauce（後）

西班牙黑毛豬火腿在現今香港好普遍，不過不同品牌水準仍有分高下；餐廳採用的是名牌中的名牌「5J」，由侍者即點即手切，柔軟又不失質感，一陣鹹香過後，在舌後留下一陣橡果甘甜。番茄麵包，不是塗抹現成番茄醬，而是粒粒番茄，真材實料。Padron小青椒生長在西班牙北部加利西亞地區，不怎麼辣，但味道濃香無渣，烤至微焦香金

“Gambas al AJillo” Sizzling Garlic Prawns

如果不點，不要說你吃西班牙菜！鮮蝦浸在滾燙的蒜片橄欖油中，上桌時仍滋滋咋咋！蒜香四溢！

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