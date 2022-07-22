加入最愛專欄 收藏文章

今季英超未開鑼先精彩！Big 6都大手買人，紛紛upgrade，無論前中後都有新球員加盟，實在令人期待；雖然轉會窗到8月31日才結束，尚有個多月的轉會期，但各大豪門基本上早早出手，新兵就位，今季Big 6是強強對碰，精彩可期。

各大聯賽今季都遇上一個大難題，就是賽季中段開打的世界杯。由於夾在賽季中間，因此要提早開鑼，賽季拉長，對球員的體力和領隊的調動都是考驗，兵多將廣必然較有優勢。

英超球隊面對困難更甚，不但比其他聯賽多一個本土杯賽，再加上激烈程度比其他更高，萬一遇上傷病潮，Big 6分分鐘被一早拋離。

回顧過去六年，能夠衝擊冠軍的球隊，幾乎都能攻入80至90球，可見提升攻力何其重要，無幾個穩定得分點，要爭冠是天方夜譚。上表是2021-2022／2020-2021／2019-2020，下表是2018-2019／2017-2018／2016-2017

今季大家出手買人又快又積極，Big 6都基本已經順利埋班，趁開季前盤點一下6隊的前景。

曼聯領隊坦夏入主後積極買人，尤其希望加強中場創造力及後防力量，因此簽入中場大腦艾歷臣和買入阿積士中堅馬天尼斯，一中一後，令中場和防線都有所提升，理論上入波和失波都應該可以減少。

配合現有的人腳，包括辛祖、華舒福和般奴費蘭迪斯，加上回歸的馬斯亞和雲迪比，中前場不俗，選擇夠多，唯獨未有一個足以扭轉大局的前鋒。C朗會否回歸是焦點，歸隊則可能重現上屆場場靠他的局面；離隊又可能出現欠缺關鍵射手的弱點。

加上傳聞中的法蘭基迪莊至今仍未落實，曼聯今季即使有起色，都應該要靠坦格的調度，爭標恐怕未到時候。

新加盟中堅馬天尼斯不算高大，面對英超眾多身材技術兼備的前鋒，可能會吃虧，如何發揮他的優點，待坦夏調配。

至於車路士，雖然至今僅簽入史達寧一個新人，但其可用一隊球員接近30人，而且大部分都不是名不見經傳，正選替補兩相宜。

新簽入中堅高列巴利雖然在意甲拿坡里踢得非常出色，但未曾在其他聯賽證明自己，加上巴西施華老矣，查列巴和列斯詹士都是替工，中堅位置是較大弱點。

不過，杜曹經驗豐富，而且戰術並不拘泥於特定風格，因時制宜是他最大的優點，加上人腳豐富，他有望再升級戰術體系。今季的車路士應該仍是有力殺上前三，但能否爭標，就看他本事了。

據聞曼聯心儀的迪莊，其實最想加盟的路士，不但因為對車仔新老闆發展理念感興趣，更重要是和家人都嚮往倫敦生活。如果成事，車路士就可填補上中場創造力不足的問題。

另一隊倫敦球隊阿仙奴成為今季轉會的大豪客，至今已經簽入5個新球員，包括來自曼城的捷西斯和舒真高，而有傳槍手的收購步伐還未停手，陸續有機會買入李斯特城的泰利文斯和拜仁的辛尼。

上季度的兵工廠已經是歐洲聯賽的燒錢王，今季有過之而無不及，而且集中中前場，明標明顯，就是要增強攻力。幸好，阿仙奴買入的，已簽入的捷西斯和舒真高，甚至有望傳聞中的泰利文和拜仁的辛尼，都有英超經驗，不用適應，阿迪達明顯想複製曼城的踢法。

這和領隊阿迪達不無關係，雖然一心想學曼城，但到底他的戰術思維有多高？是不是買來一班曼城的後備，就可以成為曼城？恐怕阿迪達這個盤算未必能打響。

阿仙奴上季已經花了超過1億鎊轉會費，今屆同樣已經花了1.2億鎊，如果傳聞中的球員悉數加盟，總開支就超過2億，搖身一變成為最豪球會。

槍手表現確是有進步，但要挑戰錦標仍是欠缺火候，加上年輕小將多，表現飄忽，來季爭四仍是最實際的目標。

至於槍手的宿敵熱刺，在干地半途入主後，最終越踢越有力，更力壓阿仙奴重返歐洲賽，證明干地確是有料到。

熱刺上季陣容太算好，全靠季中半借半買兩個祖雲達斯球員才能成功發力。今季轉會窗一開始就出手搶購多人，包括李察利臣、比蘇馬、佩列錫，還有從巴塞借用的中堅朗格勒，每一位都是當打之人，尤其前兩者均有英超經驗，水準不俗，熱刺明顯提升一個檔次。

不過最為可惜的是熱刺未能多簽入一個創造型中場，舊將艾歷臣寧願加盟曼聯都放棄踢歐聯，證明熱刺始終不是球員們的首選。因此干地即使有雄心，也未必能有足夠兵員實踐雄圖大計。

熱刺要爭杯賽還是有一定可能，但聯賽講求長途比拼，恐怕要挑戰冠軍並不容易。

熱刺至今已經羅致6個新球員，但人多不代表質素佳，除了佩列錫和李察利臣是二線頭的，其餘都只屬二線尾，甚至只是有潛力，干地如何激勵球員，才是熱刺能否爭標的關鍵。

利物浦則早早解決了增兵問題。當知道文尼必然離開之後，就火速行動，以破紀錄收購紐尼斯，明顯就是為缺少文尼而準備。

但除了紐尼斯，利物浦其實沒有再羅致一級的球員加盟。當艾簡達拿、軒達臣和米拿又老一歲，而陣中小將，包括居迪斯鍾斯和艾洛特進步不夠明顯的時候，中場活力就成為利物浦最大的隱憂。

不過領隊高普出名培養年輕球員，今季利物浦會否有奇兵殺出，值得期待，尤其前線攻力十足，後防也足夠穩健；加上利物浦踢法許多時繞過中場，從後場來一記大斜線長傳至對方後場，解決了中場創造力不足問題，今季仍是冠軍熱門之一。

昨晚熱身賽，紐尼斯終於大爆發，半場攻入4球，功架盡顯。質素毋庸置疑，如何和沙拿合作，又不會搶了這位利物浦大佬的風頭才是他最需要學習的。

衛冕的曼城買來夏蘭特，加上加雲菲臘斯加盟，前鋒和防中都補足了，如果能在開季前羅致最需要的左閘，陣容就更完整。

雖然不少球員離隊，但捷西斯、史達寧和舒真高等都已是副選，而且上季上陣時間下跌，證明曼城對他們的依賴程度並不高，只要新兵適應夠快，則曼城仍然是英超最佳球隊之一。

曼城一直希望挑戰歐聯，卻至今仍為成功，相反，聯賽手下敗將利物浦，卻4年3度打入歐聯決賽，曼城缺少的不但是運氣，還有關鍵比賽的中定力。每次到了關鍵場次，哥迪奧拿排兵佈陣都有偏差，今季如果要一口氣衝擊聯賽和歐聯，兵員足夠，但勝負仍是在哥帥一念之間。

據聞巴黎聖日耳門向曼城推銷尼馬，希望一對一換班拿度施華，但被哥迪奧拿拒絕。尼馬又怎會適合曼城？哥帥要的是肯傳波肯走位的球員，尼馬獨食又自大，絕非曼城的合適人選。

Big 6軍備競賽是近年最激烈，加上領隊都各有板斧，其中四個都是有4大聯賽冠軍加身的名帥。今季大家放手一搏，戰況絕非一面倒，強強對碰，必定火花四起，論經驗和實力，利物浦和曼城略高，但論奇兵，車路士和熱刺也不俗，至於阿仙奴和曼聯均有力攪局，爭標大戰，值得期待。







【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動