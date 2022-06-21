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幾時可以去旅行？隨著全球多個國家宣布已經或即將放寬入境措施，甚至重啟國際旅遊，兩年多不曾去旅行的你是否即刻心郁郁？好想馬上飛一轉？別心急！就算再想飛，都要先看清楚各國最新入境措施及旅遊限制，畢竟「各處鄉村各處例」，到底入境前是否需要持病毒檢測陰性證明？是否需要完成疫苗接種？入境後是否需要再進行檢測或隔離？即睇！

【各地通關】韓國

6月21日最新消息：



韓國領事館公布，即將恢復香港特別行政區及BNO護照持有人免簽證入境，持有人可以旅遊、商務會議、探親等短期訪問目的入境。要留意的是，所有旅客必須要在入境韓國前，事先申請K-ETA並獲得批准，才能登上前往韓國的飛機及船隻，K-ETA將於2022年6月30日00:00（KST）起接受申請！



有興趣的大家要在出發前韓國入境登機前至少72小時前，在K-ETA網站或手機APP登記個人資料，費用為每人10,000韓元。結果將以電子郵件形式通知，K-ETA有效期間為2年。





在疫苗措施方面，目前即使沒有接種新冠疫苗，入境韓國亦不需要進行隔離，大家可於出發前預先在檢疫情報登記系統Q-CODE登記相關個人資料即可。





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6月8日最新消息：

南韓防疫部門今日宣布，即日起，所有入境人士無論是否已接種新型冠狀病毒肺炎疫苗，一律免隔離；但入境時需要出示24小時內有效的快速抗原檢測（RAT）陰性結果，或48小時內有效的核酸檢測（PCR）陰性結果。另外，入境後72小時內（即3日內）亦要作一次PCR測試。

要留意的是，回港時仍要出示受認可的接種疫苗記錄（目前為至少2針），意味只打一針或未打針人士或會無法回港。

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5月26日最新消息：

韓國領事館公布，由6月1日起，香港居民可以申請「短期訪問簽證規定」（C-3），即包括所有以觀光、探親、休養、參加會議及商務活動等為目的而短期到訪韓國的簽證！簽證持有人最多可逗留90天！

據了解，現時韓國領事館僅容許個人申請，申請人數每日限額為30人。申請者須於前往官方網頁以英文或韓文填寫電子申請表格。成功遞交申請表格後，申請者須親身前往韓國領事館遞交相片、個人護照等文件，並繳交$320。申請成功後，申請者將接獲手機短訊通知，其後可按照短訊指示時間前往領取入境簽證。提提大家，韓國入境簽證申請日數為最少7個工作天（星期六、日及公眾假期除外），記得出發前最少一星期前就要申請啦！

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輪到南韓宣布開關啦！韓國法務部5月19日宣布，將於6月1日起恢復對一般國家（Level 1）公民發放限期90日的短期逗留簽證(C-3)以及電子簽證，入境人士可以商務活動、旅遊、療養、探親、會議等目的申請簽證！香港人終於有機會去韓國玩返轉啦！

由5月23日起，韓國更會放寬對入境旅客的防疫措施，只要出示入境前24小時在診所或醫院進行的快速抗原測試的陰性結果，便可允許入境！至於疫苗接種方面，只要接種2針（接種時間已經過 14 天、也未超過 180天）或3針獲世衞認可的疫苗，包括科興及復必泰，即可免檢疫入境！

【各地通關】泰國





6月21日最新消息：





泰國政府宣布由7月1起，旅客毋需申請任可隔離入境簽證即可入境，並解除公共場所口罩令，旅客入境時更毋需購買10,000美元旅遊保險！如旅客已接種了兩支疫苗或以上，亦無需提供48小時前病毒檢測；如果並未接種兩支或以上疫苗，只要出示48小時病毒檢測則可入境，若是抽樣檢查時發現並無攜帶陰性病毒檢測報告，便要做現場檢測，報告呈陰性即可以入境！



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泰國自4月1日起已允許外國旅客申請入境簽證，已接種疫苗旅客可以申請「免隔離入境泰國簽證」方式入境泰國。入境前毋須出示入境前72小時內病毒檢測陰性證明，只須在抵埗當日及入境後第5天，分別進行2次檢測，結果呈陰性便不需要隔離，可在泰國境內自由活動。

【各地通關】日本

日本國土交通省觀光廳5月17日宣布，本月底前將率先開放予來自美國、澳洲、泰國、新加坡4個地區的小型旅行團形式入境！所有參加者必須打齊3針和購買民間醫療保險，並須由旅行社領隊帶團前往到都道府縣指定的觀光地點。

據悉，日本有可能在下個月開始接受其他外國遊客，相信香港人很快就有機會去日本旅行！

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日本早前宣布，4月8日起將解除對全球106個國家或地區的入境限制，包括美國、英國、法國、意大利、泰國、馬來西亞等，容許商務、學生或以就業為目的外籍人士申請相關簽證入境，觀光目的除外。據了解，雖然香港本來並不納入在相關名單內，所以未有名列於解除名單上；但同樣需按照日本目前的出入境安排，僅得商務旅客、留學生等方可申請簽證入境日本！提提大家，只要打齊3針，將可豁免入境隔離！

（圖源：pixabay）

【各地通關】新加坡

新加坡於4月1日起全面通關，已接種2劑新冠疫苗人士（包括12歲以下兒童），只需要在入境前2天完成病毒檢測並取得陰性結果，即可免隔離檢疫入境，而無需通過稱為「VLT」的疫苗接種者旅遊通道，且不需要再進行強制快速測試！最重要的是，不限制入境目的！

【各地通關】英國

英國自3月18起已全面取消所有入境限制，旅客毋須填寫表格申報他們在英國的住址、旅遊詳情及疫苗接種紀錄。無論有否已接種新冠疫苗，也毋須再接受任何檢測或隔離。

（圖源：pixabay）

【各地通關】美國

只要在出發14日前完成接種世界衞生組織（WHO）認可之新冠疫苗，即可免檢疫入境美國，毋須隔離；但2歲或以上入境旅客入境美國前24小時，仍需提供新冠病毒檢測陰性結果或康復證明。

【各地通關】加拿大

加拿大早前宣布，由4月1日起，出發前14天已接種2劑加拿大政府認可的新冠疫苗人士，入境時可不需提供任何病毒檢測證明，也毋須隔離；惟仍需要使用加拿大政府「ArriveCAN」網頁或App，輸入個人資料及接種證明；入境時或會被隨機選擇進行核酸檢測，但等待結果期間同樣毋須隔離。如果未完成疫苗接種的人士，需要提供出發前72小時的核酸檢測陰性結果證明，並要在入境當日和第8日接受病毒測試。

【各地通關】澳洲

澳洲自2月21日起已正式恢復通關，任何持有簽證、並已完成接種獲澳洲醫療用品管理局（TGA）認可新冠疫苗的人士，只要提供出發前24小時內的快速抗原測試（RAT）陰性結果證明，或出發前72小時內進行的新冠病毒分子測試（PCR）陰性檢測結果，就可免隔離入境西澳以外各州份及領地。如持簽證者未能完成疫苗接種，須出示未能接種疫苗的醫學豁免證明，並申請澳洲旅行豁免，亦要遵守各州份及領地之檢疫隔離要求。

【各地通關】新西蘭

新西蘭早前宣布，已接種疫苗的澳洲旅客可率先於4月13日起豁免入境後隔離，5月起適用於其他免簽證國家（包括香港、英國、美國、日本、新加坡竹等），至10月會全面開放。所有旅客必須已接種新冠疫苗及提供檢測陰性證明，到埗後需要在第1日和第6日接受檢測。

【各地通關】歐盟

由3月1日起，只要在入境歐盟27個成員國前最少14日而不超過270日內曾接種獲世界衛生組織（WHO）及歐盟認可的新冠肺炎疫苗，或於180日內曾感染新冠肺炎並康復的旅客，可獲豁免隔離和病毒檢測。如果所接種的疫苗獲世衛認可但未經歐盟認證，各成員國可以要求旅客出示出發前72小時內的病毒檢測陰性證明，以及接受隔離。

最後提提大家，由於香港繼續採取「動態清零」政策，故入境要求仍然嚴謹，包括入住指定檢疫酒店。如果仍想去旅行，似乎要為自己預留時間及金錢，以便回港時於酒店檢疫隔離一陣時間！

（圖源：pixabay）







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