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MIRO／鏡粉有福了！事隔一年，MIRROR終於再開演唱會啦！更令人振奮的消息是，今次MIRROR將會跳出九展，首登紅館！MIRROR十二位成員包括姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、楊樂文（Lokman）、江熚生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）早前於西九文化區藝術公園自由空間大盒出席記者會，公布《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會將於7月25日起假紅館舉行！消息一出，大批MIRO／鏡粉及「前夫」已經做好心理準備「撲飛」！想親身見證12位鏡仔首登紅館的精彩演出？即睇MIRROR演唱會搶飛攻略！

7月12日更新：

MIRROR紅館演唱會一票難求！搶唔到飛注定無得睇？仲有一個辦法！睇網上直播！MakeALive今日正式公布，演唱會其中3場將設有網上直播，設「大會主畫面直播」 及 「四面台自選直播」，收費不過$380！官方歌迷會MIRO更可享優惠價$280兼MIRO專享後台直播！

【MakeALive網上直播《FWD富衛保險呈獻：MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》】

直播場次：7月30日、7月31日、8月5日

時間：晚上8時15分

公開發售：7月15日 中午12時起

直播門票售賣時間：截至當晚演場會開場前 晚上8時15分

MakeALive體驗優惠套裝（$380／每場*）

—包括大會主畫面直播及四面台自選直播

—同時可使用2部裝置觀賞不同直播畫面**

MIRO專屬套裝（$280／每場*）

—只限MIRO購買

—包括大會主畫面直播 、四面台自選直播及MIRO專享後台直播

—同時可使用3部裝置觀賞不同直播畫面**

*包括「大會主畫面直播」及「四面台自選直播」內容，用戶亦可選擇分別購買個別內容。

**不支援於多個裝置上播放同一畫面

MakeALive官網（按此）

5月31日更新：

各位今日搶飛係咪好辛苦？如果你係MIRO，仲有機會撲到演唱會飛！事關「MIRO特別場門票登記購買活動」明天開始接受登記喇！快啲睇定以下詳情，明天On Your Mark！

「MIRO特別場」購票須知

場次：8月5及6日

發售日期：6月10日早上10時

經Cityline指定網站購票：https://mirofans.cityline.com（憑MIRO會員號碼及MIRO登記電郵地址購買演唱會MIRO特別場門票）

合資格購買人士：

1. 已成功註冊成為MIRO會員（同行人士毋須為MIRO）；

2. 在《 MIRO獨家專享「FWD 富衛保險呈獻 MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」門票網上抽籤認購活動 》中沒有中籤；及

3. 須於6月1日中午12時至6月6日晚上11時59分內於mirrorweare.com成功登記參加《 MIRO特別場門票登記購買活動》。每個MIRO會籍只可登記本活動一次，不能重複登記。成功登記參加本活動並不代表或保證可以成功購買演唱會門票。

重要提示：

1. 只限購買演唱會MIRO特別場門票一次，最多兩張門票。

2. 購買時，須提供入場人士之附有相片的有效香港身份證或旅遊證件英文全名作門票實名制之用。持票人於入場時需出示與門票所示姓名相同且附有其相片的身份證明文件供核對，否則會被拒入場，而所繳款項亦不獲退還。

3. 所有門票不得轉讓，不能轉換場次或更改持票人士姓名。

5月30日最新消息：

各位MIRO留意！MIRROR演唱會門票明天早上正式公開發售啦！主辦機構大國文化製作有限公司經與康樂及文化事務署商議後決定，《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會門票將於5月31日早上10時正起，經城市售票網公開發售，每人每次只限購買最多兩張門票。值得留意的是，演唱會將會實施「實名制購票」及「延後取票」方案。

《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》購票須知

場次：7月25至31日、8月2至6日

公開發售日期：5月31日早上10時

經城市售票網購票：http://www.urbtix.hk/

信用卡電話購票：2111 5999

重要提示：

1. 每人每次只限購買最多兩張門票。

2. 經城市售票網購買時，須提供入場人士之附有相片的有效香港身份證或旅遊證件英文全名作門票實名制之用。持票人於入場時需出示與門票所示姓名相同且附有其相片的身份證明文件供核對，否則會被拒入場，而所繳款項亦不獲退還。

3. 所有門票不得轉讓，不能轉換場次或更改持票人士姓名。

提提大家，若持票人士於購票後因事未能出席演唱會，可於7月20日至22日期間帶同門票前往香港文化中心行政大樓九樓城市售票網票務辦事處（辦公時間：星期一至五，上午9時至下午1時及下午2時至6時）辦理退票手續（不包括任何手續費），以票面值半價退票。退款將於稍後以劃線支票方式寄回退票者。7月22日下午6時後不設任何退票安排。

5月25日最新消息：

鏡粉注意！MIRROR官方社交平台公布兩個好消息，包括（1）將於8月5及6日加開兩場MIRO特別專場，以及（2）12場演唱會將以實名制方式經城市電腦售票網公開發售！售票詳情稍後再公布，大家記得留意官方最新消息！

5月19日最新消息：

又有方法可以拎到MIRROR紅館演唱會門票啦！FWD富衛保險日前宣布，只要登記成為FWD MAX會員，即可參加FWD MAX會員獨家限定大抽獎，贏取《FWD富衛保險呈獻：MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022 演唱會》門票2張！想提高中獎機會？只要完成不同簡單任務以賺取MAX代幣，每賺一個MAX代幣就可換取多一次抽獎機會！

抽獎活動詳情

登記抽獎日期：5月18日中午12時至7月11日中午12時

公布抽獎結果：7月15日

中獎名額：50名

頭獎（5名）：$1,280門票2張

二獎（20名）：$880門票2張

三獎（25名）：$480門票2張

按此登記抽獎及瀏覽更多詳情

5月13日最新消息：

各位「鏡粉」留意！MIRROR官方歌迷會已經為「MIRO」預留限量門票並將舉行抽籤認購活動！中籤者將可於指定日子購買演唱會門票2張！提提大家：所有在登記時段內成功登記的MIRO中籤機會都均等，無須搶先登記！但據了解，MIRROR歌迷會登記人數已經接近6萬，中籤機率低過5%！

Read More：召喚鏡粉！MIRROR官方歌迷會正式成立！入會送珍藏版明信片／紀念海報！Fan Club叫乜名？年費幾多？有乜會員著數福利？

MIRO獨家專享「FWD 富衛保險呈獻 MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」門票網上抽籤認購活動詳情

網上登記抽籤時段：5月16日中午12時至5月20日晚上11時59分

中籤名額：2,500 名

參加方法：

- 持有MIRO會籍，並於mirrorweare.com登入

- 於活動頁面內填寫個人資料並登記

- 中籤人士將於5月25日個別收到中籤通知電郵

- 收到中籤通知電郵後可於指定購票時段內購買演唱會門票2張

5月5日最新消息：

機會嚟啦「鏡粉」！上次撲唔到MIRROR紅館演唱會飛？唔緊要！今日The Club公布MIRROR紅館演唱會第二輪優先訂票詳情！任何Mox Card客戶（Mox Credit或Mox戶口亦可），只要於5月12日（上午10時開始至晚上11時59分）登入優先購票平台Cityline，即可優先預訂《FWD富衛保險呈獻：MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》門票！

Mox Card優先訂票詳情

預訂日期：2022年5月12日

預訂時間：上午10時至晚上11時59分

登入Cityline網站預訂門票：https://priority.cityline.com（名額有限，先到先得，額滿即止）

（圖源：The Club／Facebook）

4月28日最新消息：

Citi Hong Kong作為MIRROR演唱會2022優先預售的合作夥伴，今日率先宣布將於4月29日上午10時至晚上11時59分起，供每張合資格Citi The Club信用卡之客戶優先預訂門票！每人限購4張門票！

Citi The Club客戶專享優先預訂門票詳情

預訂日期：2022年4月29日

預訂時間：上午10時至晚上11時59分

登入Cityline網站預訂門票：https://priority.cityline.com（名額有限，先到先得，額滿即止）





MIRROR宣布將於紅館再開演唱會。（圖源：MakerVille ）

MIRROR今日於西九文化區藝術公園自由空間大盒舉行《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》記者會。（圖源：MakerVille ）

《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》將於7月25-31日、8月2-4日舉行，一共10場！票價為$1,280、$880及$480！今次演唱會跟去年一樣，由富衛保險贊助，Citi The Club信用卡及Mox可優先訂飛！

《FWD 富衛保險呈獻 MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》詳情

日期：2022年7月25日-7月31日、8月2日-8月4日 共10場

時間：晚上8時15分

地點：紅磡香港體育館

票價：$1,280、$880、$480

主辦單位：MakerVille 及大國文化

冠名贊助：FWD富衛保險

指定贊助：HKT

聯合贊助：Katch

優先訂票：Citi The Club 及 MOX

震動大氣：叱咤903

音樂滾動：MOOV

MIRROR昨日亦推出新團歌《Innerspace》，鏡粉撲飛前記得無限喪loop啦！

MIRROR日前推出新團歌《Innerspace》。（截圖自《Innerspace》MV）

MIRROR日前推出新團歌《Innerspace》。（截圖自《Innerspace》MV）

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