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香港故宮自7月3日向公眾開放以來，錄得逾10萬人次入場！香港故宮文化博物館日前就推出「香港故宮之友」會籍計劃，成為「香港故宮之友」不但可以無限次免費入場欣賞展品之餘，更可以有不同的禮遇！往下即睇計劃詳情及收費。





「香港故宮之友」5大禮遇





購買會籍有咩著數？成為「香港故宮之友」後，大家毋須網上預約、不限次數在開館時間內免費參觀香港故宮所有專題展覽（展廳1至展廳7）；你亦會額外獲贈博物館進場禮券五張（適用於所有專題展覽和特別展覽（展廳1至展廳9）！另外，大家更可以由地下樓層（G/F）會員專用通道優先進入博物館，日後故宮有特選活動和節目亦可以優先預約！





食和Shopping一樣有Jetso！「香港故宮之友」於香港故宮餐廳Cupping Room、金玡居及Crepes & Bakes享九折優惠（九折優惠亦適用於金玡居山頂分店及西九文化區藝術公園內Café Boheme），在博物館期間限定商店尊享九折*購物優惠（*郵票類別外）。





收費又如何呢？一年的個人會籍承惠$600，雙人會籍則是$1000，較個人會籍便宜少許。學生、小童和長者則可以半價$300購入會籍！同時，故宮亦提供家庭會籍，年費包括2位成人及1位小童或全日制學生。有興建成為「香港故宮之友」，就可以到故宮網站購買！

（網站截圖）



購買會籍︰https://www.hkpm.org.hk/tc/join-and-support/membership

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