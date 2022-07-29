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放假行商場不一定Shopping，仲可以玩遊戲贏獎品！首個限定體驗館「Klook 快樂地圖」最近在荃新天地Citywalk登陸！場內有不少靚靚打卡位之外，還有4大遊戲區，其中有一個遊戲更可以有機會贏得五星級酒店Staycation和自助餐券！另外，在活動期間，每逢周末指定時間更有優惠碼可以搶！即睇有咩好玩啦！

在玩遊戲之前，大家記得要先登記Joy Pass，因為每玩完一個遊戲都可以獲得一個印花換限定禮品！3個Steps即搞掂︰

步驟1：於現場掃描會場內的QR code即可登入“Joy Pass”頁面

步驟2：登入／註冊Klook用戶

步驟3：選擇最能代表自己的快樂頭像

成功登記Joy Pass即拎到第一個電子印花「K」，之後玩完遊戲就可以讓工作人員掃描Joy pass上的QR Code ，便可儲存指定電子印花。集齊5個電子印花後即可到禮品中心，出示獨有的QR code即可換領以下其中一款禮品套裝！每日首10名集齊電子印花更可獲Klook x 欣宜 x 珈其限量版撲克牌！

套裝1：旅行收納袋 + 盒裝口罩 + Klook $20 優惠券

套裝2：旅行收納袋 + 啤酒 +Klook $20 優惠券

套裝3：旅行收納袋 + Klook $20 優惠券

套裝4：Klook $20 優惠券

（圖片由Klook提供）

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