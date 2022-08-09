加入最愛專欄 收藏文章

夏天天氣熱，加上經常落雨，總會有「蟲蟲怪客」趁機入屋拜訪！曱甴、飛蛾、臭蟲都是常見，有時望到一些似蚊非蚊、似蟲非蟲的陌生怪客，害怕之餘亦會感到好奇：「到底這是乜東東？」最近有網民分享，指在家中發現一隻不明昆蟲，模樣有如一隻巨型蚊子，且有6隻如竹籤的幼長腳、2片呈半透明的翅膀，於是用一個名為「Seek by iNaturalist」的手機App查找該昆蟲的物種，結果發現，這隻「蟲蟲怪客」疑為黃斑大蚊！

有網民利用一個名為「Seek」的手機App查找「蟲蟲怪客」的所屬物種，結果發現這隻「蟲蟲怪客」疑為黃斑大蚊！

「Seek by iNaturalist」是一個自然生物辨識App，由National Geographic Society國家地理學會、California Academy of Sciences 加州科學院共同開發，利用AI辨識系統、以超過15萬種動植物資料庫為基礎，當遇到不知名的昆蟲、鳥類、花草或動物時，只要即時拍攝或上傳相片，就可以馬上偵測到該自然生物品種！（給大家一個小貼士，在光線較清晰的環境下進行拍攝，或對準該物種的明顯特徵來拍攝，能提高辨識準確度！）大家還可以將獲得的結果加入觀察紀錄，當是另類的「標本」！有趣哩！

家裏沒有「蟲蟲怪客」？一樣用得著！尤其近年愈來愈多香港人對行山產生興趣，假日總會約三五知己出外踏青，一走到山上或郊外，就一定會遇到很多平日不曾見過的昆蟲和植物！還不趁機用「Seek by iNaturalist」為同行朋友來一場生態教育，隨時可以成為他們眼中的「生態達人」！

「Seek by iNaturalist」下載點：（Android版）／（iOS版）







【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動