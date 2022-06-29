加入最愛專欄 收藏文章

舊日香港街頭小食，大家能說出有幾多種？吃過哪幾款？

由小學生時代開始，由於父母要出外打工，都是我自己去買早餐吃；下午放學回家後就出外玩，玩到3至4點就掃街邊檔。那時候，除了腸粉檔外，其次我最喜愛吃的就是雞蛋仔、格仔餅及班戟。提起班戟，小販檔會用同一桶麵糊去做格仔餅及班戟，一般班戟會塗上牛油、花生醬及煉奶，而格仔餅就牛油、砂糖、花生、椰絲等等。某大型快餐店早餐售賣的熱香餅，其做法與班戟差不多，只是在熱香餅上塗上牛油、淋上糖漿，就變成西式吃法！

港式班戟

分量︰3 件

材料︰

低筋粉 100 克

泡打粉 3 克

吉士粉 7克

雞蛋 1個 （約55克）

砂糖 20 克

牛油溶液 15 克

牛奶 110 -130毫升

餡料︰牛油、花生醬 、煉奶 各適量

做法︰

1. 低筋粉、吉士粉及泡打粉混合過篩，放入大碗內。

2. 雞蛋、砂糖及牛奶拌勻。

3. 先將牛油溶液加入粉內拌勻，然後加入蛋奶水拌勻至沒有粉粒，蓋上保鮮紙，室溫靜止30分鐘。（如粉粒太多，可以用篩過濾一次）

4. 燒熱平底易潔鑊，第一次煎時用廚紙抹上少許油，下1湯殼麵糊成圓形，慢火煎至表面有大量小泡泡出現及邊位凝固，反轉再煎30-60秒。

5. 趁熱在夾餅塗上牛油、花生醬及煉奶，然後對摺，用牛油紙包好，即成。

小貼士︰

1. 如想早餐吃夾餅，麵糊可以提早晚上準備，放雪櫃冷藏，早上煎。或如有格仔餅機，可改做格仔餅。

2. 材料加入吉士粉可以令顏色靚之外，還提升香味，如果不想加入吉士粉，可以改用同等分量低筋粉代替。







【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動