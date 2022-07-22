2022-07-22
簡單假日法國家庭料理！超好佐飯「雞鎚薯仔快煮鍋」，30分鐘煮好！法式／英式芥末有咩分別？
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說到法國菜，不知道大家會否覺得法國人在家裏都是經常吃鵝肝、鴨胸和法式洋蔥湯？我想總有人會有這樣的，但其實大部分法國人在家裏都是做一些簡單的家庭菜式，就正如我今天教大家的這道「雞鎚薯仔快煮鍋」（Poulet à la moutarde），可以説是很多典型法國家庭都會做的菜式！
食譜作家、料理導師
John Rocha鹹蝦燦
我這次就選用了人見人愛的雞鎚，於上盤時再加上切碎的羽衣甘藍，菜式繽紛悅目絕對是「睇得又食得」！在家入廚真的無需太複雜，只要簡單的食材，配上不同的醬料mix & match ，一道富有「家的味道」的菜色就這樣誕生了！
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