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Samsung Galaxy Tab S8系列可算是目前最強的Android平板，整個系列分別有S8、S8+及S8 Ultra，其中以S8 Ultra擁有地上最強的規格，比部份旗艦手機更加吸引。亦由於這原因，S8 Ultra最便宜的256GB Wi-Fi版售價也要接近一萬元，不過當你試用過後，就會覺得它值回身價。

（圖片由作者提供）

筆者是次試用的是S8 Ultra的5G版本，首個印象是被5.5毫米超薄機身吸引，728克的重量尚算輕巧。平板的機身以鋁合金製成，鏡頭旁的位置以磁力吸住跟機附送的S Pen，並可同時為S Pen充電，機身並內置由AKG調音、支援Dolby Atmos音效的四聲道揚聲器。

鏡頭旁的位置以磁力吸住跟機附送的S Pen，並可同時為S Pen充電。（圖片由作者提供）

S8 Ultra機身並內置由AKG調音、支援Dolby Atmos音效的四聲道揚聲器。（圖片由作者提供）

採用USB Type-C充電，支援45W快速充電功能。（圖片由作者提供）

平板的電源音量鍵均設於機頂。（圖片由作者提供）

機身設有專用的連接埠，用以連接鍵盤配件。（圖片由作者提供）

S8 Ultra支援microSD記憶卡，5G版本更可插入SIM卡上網。（圖片由作者提供）

S8 Ultra與其他平板最大分別，就是擁有14.6吋Super AMOLED熒幕，提供2,960 x 1,848解像度、支援120Hz刷新率及HDR顯示，整體有極高的顯示質素，還支援屏幕指紋解鎖功能。熒幕上方還設有廣角及廣角雙鏡頭，不單方便自拍，還提供自動追蹤功能，確保視像通話時主角在鏡頭中央出現。

S8 Ultra熒幕上方設有廣角及廣角雙鏡頭。

熒幕支援指紋解鎖功能，在平板中極罕見。

S8 Ultra機身以鋁合金製成，也設有雙主鏡頭。

S8 Ultra用上Snapdragon 8 Gen 1處理器，內置16GB記憶體和512GB儲存（支援microSD記億卡擴展），並內置11,200mAh電池，5G版本更支援語音通話及5G上網，這個規格可算是平板產品之奇葩，超強效能媲美旗艦手機。還有的是，S8 Ultra備有廣角及超廣角雙主鏡頭，可攝錄4K影片。

配合另購的書本式鍵盤保護套，更有傳統手提電腦的使用體驗。（圖片由作者提供）

S8 Ultra能以多視窗來開啟應用程式。（圖片由作者提供）

S Pen的的功能與S22系列的相若。（圖片由作者提供）

S8 Ultra用上Snapdragon 8 Gen 1處理器，安兔兔測試分數接近95萬，效能媲美一眾旗艦手機。（圖片由作者提供）

功能方面，S8 Ultra傳統Android平板分別不大，能以多視窗來開啟應用程式，Samsung亦與Clip Studio Print合作，可利用Galaxy S22系列手機當調色盤使用，以方便利用S Pen進行繪圖的需要。此外，S8 Ultra依舊內置Samsung DeX模式，配合另購的書本式鍵盤保護套，更有傳統手提電腦的使用體驗。

總結

坦白說，Galaxy Tab S8 Ultra的定價足夠購買一台規格不俗的便攜手提電腦，可是它卻給你一種全新體驗，尤其是娛樂用途更見其優勢，加上超長的續航能力，傳統手提電腦是無法媲美，當你試用過便會知道其吸引之處。

作業系統：Android 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3GHz八核

記憶體：12/16GB RAM / 256/512GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：2,960 x 1,848像素，14.6吋多點觸控Super AMOLED熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/25/26/28/32/66 / TDD-LTE Band 38/40/41 / 5G n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2 / LTE / HSPA / 3G / EDGE / GPRS

鏡頭：1,200萬像素廣角 + 1,200萬像素超廣角（前置） / 1,300萬像素廣角 + 600萬像素超廣角（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS / 屏幕指紋感應器

電池：內置11,200mAh鋰電池

體積：208.6 x 326.4 x 5.5毫米

重量：728克

售價：$9,688（12GB + 256GB Wi-Fi版本） / $11,188（16GB + 512GB Wi-Fi版本） / $12,288（5G版本）

查詢：Samsung 3698 4698







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