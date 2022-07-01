加入最愛專欄 收藏文章

闊別兩年，Huawei再在港推出摺屏手機Mate Xs 2，單看型號已知該手機是Mate Xs的後繼型號，不論熒幕摺疊技術、效能及攝影功能都有所改進，$14,988的定價亦比上代產品便宜。

Mate Xs 2沿用Mate Xs的設計語言，都是採用外摺式熒幕設計，分別是Mate Xs 2的SIM卡插槽改設在機底，而機頂的紅外線埠就隱藏在揚聲器。是次Mate Xs 2機身採用超輕玻璃纖維，配以航空級鈦合金和超輕超強鋼等物料製成，令機身重量減至255克。至於熒幕摺合位置用上新一代雙旋鷹翼摺疊設計，堅固之餘也令熒幕打開後更平坦。

Mate Xs 2的OLED摺疊熒幕以多層結構組成，官方稱可吸收和阻隔外力的衝擊，整塊熒幕提供7.8吋顯示面積及2,480 x 2,200解像度，摺疊後則為6.5吋。熒幕支援120Hz刷新率、240Hz觸控率，也支援 1,440Hz 高頻 PWM 調光及P3廣色域，顯示質素比上代好，最重一點是大大增加了熒幕亮度。

基本規格方面，Mate Xs 2採用Snapdragon 880處理器，內置8GB記憶體和512GB儲存（支援自家的NM記億卡），整體效能與P50 Pro相若。手機亦內置4,600mAh電池，支援66W Huawei SuperCharge快速充電，以及擁有4G及Wi-Fi 6連線能力。

Mate Xs 2用上Huawei Image原色影像系統，配備5,000萬像素原色廣角、1,300萬像素超廣角、800萬像素和1,070萬像素長焦鏡頭，支援3倍光學變焦和30倍數碼變焦，拍攝功能亦與其他Huawei手機相同，但摺疊熒幕後可前後熒幕同時顯示拍攝畫面，方便以主鏡頭自拍。此外，手機同樣內置XD Optics光學計算及XD Fusion Pro原色引擎的，令拍攝的相片質素能與P50 Pro看齊。

總結

以摺疊手機來說，Mate Xs 2各方面都比上代有明顯改進，造工更可用完美來形容，隨機更附送了可作手機支架的保護套，加強對手機的保護能力。要留意是，Mate Xs 2搭載的是EMUI 12，並不是P50 Pro的HarmonyOS，可是加進了優化的多視窗功能，可用手勢來調校浮動視窗的大小。





在摺疊時Mate Xs可當一般手機使用。

Mate Xs 2有7.8吋OLED柔性熒幕，提供2,480 x 2,200解像度。

熒幕上方設有1,070萬像素自拍鏡頭。

Mate Xs 2機身採用超輕玻璃纖維，配以航空級鈦合金和超輕超強鋼等物料製成。

Mate Xs 2用上Huawei Image原色影像系統及配備三個主鏡頭，而下方的按鍵是用來打開熒幕。

熒幕摺合位置用上新一代雙旋鷹翼摺疊設計，堅固之餘也令熒幕打開後更平坦。

機頂設有紅外線埠，並隱藏在揚聲器內。

採用USB Type-C介面，支援66W Huawei SuperCharge快充。

指紋感應器及電源鍵設在熒幕右側。

Mate Xs S支援雙SIM卡，其中一個插槽更支援NM記憶卡。

隨機更附送了可作手機支架的保護套，加強對手機的保護能力。

Mate Xs 2搭載的EMUI 12優化了多視窗功能，可用手勢來調校浮動視窗的大小。

Mate Xs 2拍攝功能亦與其他Huawei手機相同，但摺疊熒幕後可前後熒幕同時顯示拍攝畫面。

採用Snapdragon 880處理器，安兔兔測試有接近60萬分，整體效能與P50 Pro相若。

Mate Xs 2主鏡頭拍攝的相片質素媲美P50 Pro。

作業系統：EMUI 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 888G 4G 2.84GHz八核

記憶體：8GB RAM / 512GB ROM

擴展：NM Card

顯示屏：2,480 x 2,200像素，7.8吋多點觸控OLED柔性熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：1,070萬像素（前置） / 5,000萬像素原色 + 1,300萬像素超廣角 + 800萬像素長焦（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC / NFC / 指紋感應器

電池：內置式4,600mAh

體積：156 x 139.3 x 11.1毫米（展開） / 156 x 75.5 x 11.1毫米（摺疊）

重量：255克

售價：$14,988

查詢：Huawei 8128 8810







【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動