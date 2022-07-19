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姜糖注意！終於有好消息！今個中秋，Häagen-Dazs將再度推出姜濤特別版月餅禮盒！聽日（7月20日）開始於Häagen-Dazs™專門店限定預售，更同步推出雪糕月餅2日限時快閃優惠！

承接去年氣勢，今年Häagen-Dazs™再度邀請姜濤聯乘推出全新限量Häagen-Dazs™ x姜濤特別版雪糕月餅禮盒，冧盡一班「姜糖」！Häagen-Dazs™ x姜濤特別版雪糕月餅分別有兩盒不同口味的款式，包括「姜濤特別版—藝賞．星辰」和「姜濤特別版—藝賞．月夜」！兩款禮盒包裝設計別出心裁， 均以雅緻體面及不同顏色的鐵盒盛載，每個鐵盒面更印有姜濤享用月餅時的豐富表情，絕對能令「姜糖」一見傾心。

外盒設計亦別具巧思，盒面的皎潔明月可轉換出不同表情的姜濤（每個禮盒有3款表情），值得珍藏！Häagen-Dazs™同時特別印製附有姜濤享用雪糕月餅時滋味模樣的月餅禮券，每張均附送精美禮封，大家換領Häagen-Dazs™ x姜濤特別版雪糕月餅後保留作明信片收藏！要留意的是，每人每次只限購買4盒Häagen-Dazs™ x姜濤特別版雪糕月餅。

Häagen-Dazs™ x 姜濤特別版—藝賞．星辰 雪糕月餅 $698

［雪糕口味：比利時朱古力（2件）；曲奇呍呢嗱、士多啤梨（各1件）］

Häagen-Dazs™ x姜濤特別版—藝賞．月夜 雪糕月餅 $698

［雪糕口味：比利時朱古力榛子、黑朱古力杏仁、哈密瓜、藍莓（各1件）］

限時2日快閃優惠：尊享至抵雪糕月餅預購價

由7月20日起至7月21日，Häagen-Dazs™將於專門店推出限時2日快閃超值優惠！凡購買「姜濤特別版 —藝賞．星辰」或「姜濤特別版— 藝賞．月夜」雪糕月餅一盒，即可以$225加購「賞◆ 復古」或「賞 ◆ 明月」禮盒（二選一），或以$299加購「賞 ◆ 華麗」禮盒！











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