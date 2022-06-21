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吃完五月糭，天氣開始變得悶熱，又是時候出盡消暑法寶對抗炎夏！最近網購平台HOME+就推出了一系列家電優惠，當中多款冷氣機、冷風機、風扇等都統統有折！想過一個「涼浸浸」的夏天？即睇詳情！

由即日起至2022年6月28日，HOME+推出一系列夏日清涼家電勁減優惠，除了有多款產品低至23折外，每星期更會有一款$40 / $400 / $4,000震撼價產品登場！如果你是恒生信用卡用戶，買滿$598更可以使用優惠碼「HASEONLINE」，結帳即減$38！

即睇精選優惠：

冷氣機類

未到7月，氣溫已接近30度！回家後，相信大家都會第一時間開冷氣！一部慳電環保兼夠涼的冷氣機在夏天必不可少，要數到優惠活動中最抵的冷氣機，必定是Carrier 2.5匹分體式冷氣機，由原價$10,485減至$5,199！如用開窗口式空調機，Panasonic的1/2匹R32 雪種窗口式空調機亦由$12,700減至$8,790，費用更包基本安裝，好抵！

Carrier 2.5匹分體式冷氣機

原價$10,485｜優惠價$5,199

Samsung 1.5匹 WindFreeᵀᴹ Premium Plus（無風）掛牆式冷氣機

原價$9,770｜優惠價$8,150

Toshiba 2匹窗口式冷氣機（獨立抽濕LED遙控系列）

原價$7,590｜優惠價$5,150

Panasonic 1/2匹R32 雪種窗口式空調機（包基本安裝）

原價$12,700｜優惠價$8,730

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