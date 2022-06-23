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消費券優惠可謂沒法擋！各支付平台各出奇謀搶客、鬥過你死我活，大小商場商戶紛紛推出消費優惠、大抽獎吸客，就連星級酒店都來湊熱鬧！高級如香港四季酒店，最近亦打親民牌，響應消費券發放，推出一系列優惠，好抵啊！

看看網站，吃貨如我，眼睛第一時間被米芝蓮三星中菜廳龍景軒的優惠吸引住！原價$1,000的龍景軒晚餐餐飲禮券，只售$850，相當於85折！雖然禮券只限星期一至四使用，不過因著龍景軒時常爆滿的訂座情況來看，星期一至四或許更易訂位！

三星米芝蓮中菜廳龍景軒

（圖片來源：香港四季酒店網頁）

龍景軒有甚麼推介？第一時間想到這裏的名菜「龍帶玉梨香」。在一片啤梨上，放上蝦膠和一片帶子拍粉炸香而成，粉漿透薄似有若無，內裏的啤梨、蝦膠與啤梨汁水盡保留，咬下去果香、蝦與帶子鮮味齊綻放，是德哥的得意之作，也是龍景軒招牌中的招牌。不過，最近得悉因為南澳洲帶子供應不穩定，店方為免影響質素，「龍帶玉梨香」或將不定期供應（視乎貨量和預訂情況而定），想吃的朋友要快！

龍帶玉梨香

（圖片來源：香港四季酒店網頁）

當然，龍景軒還有很多不得不嘗的菜式，好像皇湯雞絲羹、鮑汁一品魚肚煲、炸釀鮮蟹蓋，當然還不少得香芒楊枝甘露！餐飲禮券在酒店網上商店發售，而最讚是，雖說是消費券優惠，只要在網上以信用卡付款便可，潛台詞是不受支付平台限制！優惠可用到8月31日，雖然新一輪消費券還未發放，亦急不及待早早買定餐飲禮券先，早吃早享受嘛！

鮑汁一品魚肚煲

（圖片來源：香港四季酒店網頁）

皇湯雞絲羹

炸釀鮮蟹蓋

$1,000龍景軒晚餐餐飲禮券

售價：$850

註：只適用於星期一至四晚市時段

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