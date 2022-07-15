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踏入暑假月份，書展、動漫展、美食展一個接一個，相信大家都準備好銀包去掃筍貨，而我就有多一個好地方推介給大家去Shopping！一年一度的HomeSquare 「香港家居折2022」將會在周日（17日）開幕，帶來逾6萬件家具，有部分產品低至$1和以1折發售！另外，HomeSquare 亦跟Alipay及WeChat Pay推出消費券加碼賞！如果你都想添置新家具，即看活動詳情啦！

「香港家居折2022」$1+ 1折家品大集結

「香港家居折2022」於本周日正式開幕，開售日集結超過6萬件名牌家品，更推出低至$1及1折的破天荒優惠，超級抵買！家居折期間，一連4星期、每周都會推出不同主題及限定優惠，無論是廚房、客廳、睡房、沐浴間的家具都有齊。

客廳與燈飾 ：7月18日至7月23日

兒童天地與寢具 ：7月24日至7月30日

家居電器及精品 ：7月31日至8月6日

室內設計與廚房 ：8月7日至8月14日

想快人一步搶購優惠家具？在今晚11時59分前仍可以到HomeSquare網站mark 實心水貨品，周日就可以到場付款和取貨！即睇開售日必搶家品！

「香港家居折2022」開售日必搶家品

Homeless — Normann北歐簡約吊燈

$1 （原價︰$2950）

（限量1件）

Verdee Bamboo Living —竹球吊燈

$108 （原價 $1088）

（限量2件）

Francfranc — FIER 3座位組合式布藝梳化

$980 （原價︰$9800）

（限量1件）

茲曼尼 — BOUS II 8038 2.5座位梳化

$1161 （原價︰$11,610）

（限量1件）

Simmons — 甜夢Ⓡ懷恩中度承托床褥

$1980／$2180 （原價︰$19,800／$21,800）

（限量2件）

3大獨定優惠限定店︰低至8折入手限量名牌家品

另外，由即日至8月17日期間，HomeSquare更設有獨定優惠限定店，品牌包括ALOT Living、日本手作家具專門店形日居和city'super。ALOT Living除限定店貨品一律9折外，多款日系自然型格風的餐檯組合低至85折發售；而形日居限定店正價貨品一律85折，多款實木餐檯及梳化低至8折；至於city'super就會有多款發售實用的精美擺設及小家電，全部以優惠價發售！即睇私心推介限定店精選優惠！

北海道製伸縮圓枱 — MOM Extension Table

$22,660 （ALOT Living 9折發售）

沉穩大氣 — Puro Sofa

$14,960 （ALOT Living 9折）發售

日本製懶人梳化 Ride & Kabul

$1,988（85折發售）

KELOWNA 全實木餐枱組合

$10,824 （85折發售）

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