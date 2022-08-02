2022-08-02Text: Christy Yiu
周末好去處！昂坪360官網推4大至抵優惠：票價低至$30！買滿$360即減$60，盡情食買玩
夏天就是要出去玩！除了上山下海、Staycation、逛商場shopping等，不少人都會選擇假日來個大嶼山之旅，一次過體驗食、買、玩！近日昂坪360官網就推出最新優惠，當中纜車來回票價只需$98，長者票價更低至$30！即睇以下詳情！
（圖片來源：昂坪360／Facebook）
【昂坪360優惠】1. $98優惠票價！
由即日起至8月21日期間，昂坪360推出優惠價門票！門票由原價$235（成人）和$110（3至11歲小童）減至大小同價$98，唔使$100就可以買到來回標準纜車門票！
纜車門票優惠
成人：$98（原價$235）
小童（3至11歲）：$98（原價$110）
銷售日期：即日起至8月21日
使用日期：即日起至9月18日
詳情：按此
【昂坪360優惠】2. $60加購「嶼」樂無窮優惠包！
現凡購買任何纜車門票，即可以$60加購「嶼」樂無窮優惠包！優惠包內含：
1. 纜車探知館入場票
2. 大嶼山巴士一日車票（無限次往返昂坪，東涌，長沙等路線）
3. $10大澳及昂坪市集現金券（適用於昂坪市集及大澳漁村指定商舖）
4. 長沙My Seaside Park露營體驗 或 HK Natural Surf「滑浪班課程」$50現金券1張
銷售日期：即日起至8月21日
使用日期：即日起至9月18日
詳情：按此
【昂坪360優惠】3. 購買指定優惠滿$360即減$60！
同場加映「嶼」樂無窮3重賞！現凡購買以上優惠（1）或優惠（2）之產品滿$360，即可減$60，好吸引！
詳情：按此
【昂坪360優惠】4. 樂悠咭及長者$30來回纜車門票！
除了以上3大優惠，由即日起8月31日，持有效樂悠咭或65歲或以上之長者可以優惠價$30預訂標準車廂來回纜車門票1張，啱晒一家大細weekend去玩！
銷售日期：即日起至8月31日
使用日期：即日起至8月31日
詳情：按此
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