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DIVA Channel又有賞禮品遊戲環節推出喇！而家玩遊戲就有機會得到《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》乙本。先到先得，送完即止。

適逢香港回歸廿五周年及經濟通（香港經濟日報集團成員）成立廿八周年，etnet將沈平老師過往近百幅鋼筆畫作輯錄結集，並加插從未對外發表的全新作品，出版《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》。

沈平老師這本鋼筆畫作品十分彌足珍貴！正如西九文化區M+博物館董事局主席陳智思先生在畫冊序言中說：「沈平先生的鋼筆畫作承載著滿滿的香港情懷，他筆下剛勁又細膩的線條化作一幅幅生動又活潑的城市速寫，無論是建築、街角、人物又或是風景，翻開每一頁都訴說著舊日的香港故事。」此外，前香港歷史博物館總館長丁新豹先生，以及前香港藝術館總館長鄧海超先生等專家亦為畫冊撰寫序言。

畫冊詳情：https://shenping.etnet.com.hk/

遊戲玩法：

1. Like/讚好 DIVA Channel Facebook專頁

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3. 選擇今年7月及以後的一個您喜歡內容的Facebook post，「Like/讚好」並在「Comment/發表回應」留言中 @ 2位好友

4. 回答問題及填妥個人資料: https://bit.ly/3yXpfL3



完成上述要求通過遊戲者，經etnet核實後，將盡快送出《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》，請耐心等候。

活動條款及細則:

1. 活動將於2022年7月21日至8月13日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。



4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加活動，獎品為畫冊《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》，經濟通將根據答案選出得獎者，參加者不得異議。



5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。



6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。



7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。



8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。



10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。







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