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難得長假期，理應輕鬆寫意，可惜Mabel不單失眠煩躁，還出現頭髮和睫毛脫落的困擾，遂致電視診求救。

視診電話服務接通後，Mabel説：「譚博，我近二至三個月不知出了甚麼問題，經常失眠煩躁，怕熱大汗，月經量少又延後。不知是否打風關係，腰背疼痛，近期還出現脫髮和睫毛凋落，現在頭髮與睫毛都變得十分稀疏，究竟我發生甚麼事呢？」

經診斷後，我答：「Mabel ，你是更年期綜合症。」

Mabel難以置信，並道：「更年期？那麼快？我才只有42？是否代表收經？弊！開始衰老⋯⋯」

我先待Mabel情緒沉澱下來，並說：「女性一般到中年都會經歷更年期，到了更年期之後，身體就會出現一些變化，只要好好調理，讓身體順利過渡，也不用過於緊張，不要在心理上給予自己過多的壓力。」

Mabel 續：「但是，説到更年期，我還有很多不明白的地方？」

我答：「好的，我們就來科普一下，更年期的一些小知識。

由於肝腎漸退的關係，女性通常會在48歲到55歲之間出現更年期。 因為每個人衰退的情況不同，身體狀況也不一樣，所以進入更年期的時間也有別。 但是，無論過早過晚，能保持在48到55歲這個區間範圍內，都是較為正常的。 當然，若果更年期出現得太早，便提示身體提早出現衰退的情況。

但是年齡並非衡量更年期的唯一標準，事實上，很多女性更年期到來的時間都是比較不固定，所以想要真正清楚自己是否已經到了更年期，最主要還是要看我們的身體變化。

進入更年期，女性身體常會出現的4個異常變化：

1. 潮熱多汗、容易失眠多夢

進入更年期，由於肝腎虧虛，加上氣血相對不足，便會形成陰虛體質（血虛），而導致肝腎陰虛。

肝腎陰虛令雌激素出現異常，加上陰虛生內熱，體內虛火上升，從而導致潮熱、出汗多等症狀。 而潮熱出汗多的情況一般出現在晚上，而且每一次持續時間都不長，大約幾分鐘左右。 由於陰虛而導致火旺，火熱上攻頭面，於是便會出現失眠多夢，火熱令毛髮枯乾，繼而令睫毛與秀髮脫落難長。

2. 過於焦慮、煩躁、悶悶不樂

由於氣血虛衰，加之肝腎衰退，肝氣由於血虛的情況下常出現不暢，因而導致肝氣鬱結。肝鬱化火，令雌激素水平受到影響，所以女性在更年期時情緒上的起伏波瀾也是比較大。很多時會因為一點小事而引發焦慮和煩躁，甚至可能在沒有任何事情發生下，出現悶悶不樂、抑鬱想哭的情況。

《大叔的愛》劇照

3. 肌肉痠痛、腰背不適

腰為腎之外腑，意指腰住在腎的外面，加上腎主骨骼，所以腎虛人士骨骼都會出現鈣元素流失問題。進入了更年期，這種症狀就會愈來愈明顯。 有些女性會發現自己精力大不如前，甚至出現腰背疼痛、關節腫痛或腰痠腳軟等症狀。

4. 經期不穩

由於肝腎衰退，氣血不足，子宮機能也將完結生產的使命，繼而出現絕經。在絕經前，可能會出現月經的周期變長，嚴重的甚至幾個月才來一次月經。不僅如此，還會出現經血量變少、月經回潮的現象。

Mabel 說：「但這些症狀嚴重影響到我日常生活，加上，我現在出現更年期，會不會太過年輕？我就是不甘心，可以怎樣辦？」

我答：「針灸調理。

針刺：關元、氣海、子宮和湧泉等穴，以補手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次為一療程，有效達到補肝益腎、調理氣血和抗衰老的效果。

Mabel 續：「平時有甚麼要注意的？」

我答：「（1）早起早睡

一個健康的生活規律，不僅可以提高我們的睡眠質量，還可以提高我們人體的免疫力，從而使我們的身體素質逐步提高。 更年期的女性一般都會受睡眠質量的困擾，如果能夠養成一個良好的作息習慣，保證睡眠充足，這樣就可以減少更年期對女性身體所帶來的影響。

（2）補充維生素，蛋白質等營養物

處於更年期的女性，在日常生活中，可以多補充一些優質的蛋白質以及維生素C等營養物質。這些營養物質不僅可以補充我們人體所缺失的營養，還可以幫助我們抵抗皮膚的衰老。

（3）保持樂觀、積極向上的心態

在更年期期間，女性一定要避免情緒大幅度的波動。在這個期間可以尋找一些自己感興趣的事情，讓自己的心情處於良好的狀態。」

Mabel 說：「總之，可以延遲收經，我絕對樂意配合。」







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